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Когда и на каких каналах смотреть «Динамо» — «Хамрун Спартанс»: расписание трансляций и прогноз на отборочный поединок Лиги чемпионов
Во вторник, 29 июля, киевское «Динамо», разгромившее «Хамрун Спартанс» в гостевом поединке (3:0), проведет номинально домашний матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против сильнейшего клуба Мальты в польском Люблине (арбитр — Якоб Сундберг из Дании).
Напомним, что островитяне в стартовом отборочном раунде прошли литовский «Жальгирис». Соперники обменялись домашними победами со счетом 2:0, а в серии послематчевых пенальти из 28 (!) ударов «Хамрун Спартанс» оказался сильнее — 11:10.
Что же касается подопечных Александра Шовковского, представивших перед сезоном новую форму, то после первой встречи с мальтийцами они провели спарринг с польской «Сталью», обыграв соперника — 2:0.
Букмекеры в предстоящей встрече видят явным фаворитом «Динамо». К примеру, аналитики конторы GGBet ставки на победу «бело-синих» в основное время принимают с коэффициентом 1,18, на ничью — 6,98, на выигрыш команды 61-летнего итальянца Джакомо Модики — 14,83.
В прямом эфире трансляцию матча «Динамо» — «Хамрун Спартанс» смотрите на территории Украины (начало — в 21:00) на телеканале «2+2» и на «Киевстар ТВ». Чтобы бесплатно следить за поединком на платформе онлайн-телевидения, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.
Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Ответный матч
29 июля (вторник)
«Динамо» — «Хамрун Спартанс» 21:00 «2+2», «Киевстар ТВ»
В случае выхода в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов «Динамо» по итогам жеребьевки в Ньоне сыграет 5 или 6 и 12 августа с победителем пары «Пафос» (Кипр) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), а в случае неудачи — 7 и 14 августа в Лиге Европы с неудачником этой же пары.
В первом поединке «Пафос» не удержал победу над «Маккаби» — 1:1 (Бассуамина, 81 — Мадмон, 90+10).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» в квалификации Лиги Европы в гостях забил четыре мяча «Бешикташу».
Фото ФК «Динамо»
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