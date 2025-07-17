Дебют на Мальте: «Динамо» представило новую игровую форму с третьей звездой (фото, видео)

Действующий чемпион Украины по футболу киевское «Динамо» официально представил 17 июля новый комплект формы игровой формы с третьей звездой (30 чемпионских титулов в СССР и Украине), информирует официальный сайт «бело-синих».

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«Футбольный сезон-2024/2025 стал особенным для клуба, который отпраздновал свое 30-е чемпионство, проведя чемпионат без единого поражения, — сообщает пресс-служба «бело-синих». — Футбольный клуб «Динамо» (Киев), игроки, тренерский штаб и руководство посвящают это чемпионство и третью звезду — каждому защитнику и каждой защитнице, кто стоит за нашу землю, свободу и будущее. Это наш искренний жест уважения, поддержки и признательности.

Домашний комплект имеет чисто белый фон, на котором разворачивается абстрактный графический принт, напоминающий острые фрагменты, пиксель и тени киевских граффити. Текстура передает дух и энергию большого города и городскую геометрию. Орнамент можно трактовать по-разному, кто-то видит фрагменты, граффити, но оставляем выбор для интерпретации болельщикам.

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Выездной комплект имеет глубокий синий оттенок, являющийся сердцем клуба и символом поколений уже почти 100 лет. Форма выполнена в синих цветах, такой подход создает сильную и современную визуальную картинку, которая смотрится особенно ярко на фоне зеленой травы или среди фанатских секторов.

Третья форма остается изумрудно-зеленой с брендингом золотого цвета. Она вдохновлена зеленой красотой киевских холмов, парков и куполами величественных киевских храмов, символом нашего древнего города.

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Новый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы выполненных в черном, сером и желтом цветах. Форма создана с использованием технологии NB Dry — инновационного материала, обеспечивающего вентиляцию, быстрый отвод влаги и комфорт во время игры на самом высоком уровне".

Напоним, что на подготовительном сборе в Австрии команда Александра Шовковского выиграла всего один поединок из шести да еще умудрилась получить в ходе матчей три (!) красных карточки. «Бело-синие» разгромили венгерскую «Кишварду» (3:0), уступили той же «Кишварде» (0:2), датскому «Мидтьюлланду» (1:3) и хорватскому «Осиеку» (0:1), а также сыграли вничью с английским «Вест Бромвич Альбионом» (1:1) и румынским «Корвинулом» (0:0).

Впервые в новой форме динамовцы сыграют 22 июля в гостевом поединке 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов с клубом «Хамрун Спартанс» с Мальты (ответная встреча — 29 июля в польском Люблине).

Кстати, в случае успешного прохождения островитян динамовцы в 3-м раунде квалификации ЛЧ сыграют с одним из победителей пар: «Копенгаген» (Дания) — «Дрита» (Косово), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Црвена Звезда» (Сербия), «Ноа» (Армения) — «Ференцварош» (Венгрия), «Пафос» (Кипр) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Слован» (Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) и «Шелбурн» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан). Жеребьевка намечена на понедельник, 21июля.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы «Ильвес» — «Шахтер».

Фото ФК «Динамо»



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