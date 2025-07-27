Россияне резко ускорили производство «Шахедов» на заводе «Алабуга»

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что производство дронов на заводе «Алабуга» в россии резко ускорилось. Как сообщает CNN, на территории завода стремительно начали возводиться новые здания — общежития и производственные помещения. Теперь есть доказательства того, что на этом объекте привлекают подростков не только к сборке беспилотников, но и к строительным работам.

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Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН по вооружению, возглавляющий Институт науки и международной безопасности, отслеживает расширение «Алабуги» с 2022 года. Он рассказал CNN, что «российские власти испытывают большую уверенность в своей способности производить дроны».

«Я думаю, что это свидетельствует о том, что правительство россии стремится увеличить производство там и заключает долгосрочные контракты, которые говорят, что „мы будем покупать все, что вы производите“», — сказал он.

«Алабуга» начала производить дроны «Шахед» (Shahed) в 2023 году, а теперь также выпускает более дешевые версии, предназначенные для использования в качестве приманки (известные как «Гербера»). Объект уже расширялся, поскольку атаки российских дронов по Украине начали усиливаться в августе прошлого года. Однако недавние спутниковые снимки показывают еще более быстрый рост за последние несколько месяцев, поскольку количество ударов дронами по Украине достигло рекордного количества.

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Между концом 2024 года и серединой июля этого года спутниковые снимки показывают по меньшей мере восемь новых складских сооружений в «Алабуге», вблизи зданий, ранее идентифицированных как производственные мощности «Шахед». Несколько из них все еще строятся. Также есть признаки того, что строительство ускорилось в последние недели. На снимке от 12 июля более половины строящихся жилых единиц 9 июня еще не было.

Команда Олбрайта в ISIS, американском аналитическом центре, оценила, что здания могут вместить до 40 000 работников, что, по его словам, будет означать «достаточно существенное увеличение производства дронов».

Текущие показатели производства «Алабуги» держат в строгой тайне.

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В декабре CNN сообщил, что «Алабуга» выпустила более 5700 дронов Shahed с января по сентябрь 2024 года, что более чем вдвое превышает количество произведенных за весь 2023 год. По данным украинских источников оборонной разведки, предприятие планировало выпустить 10 000 дронов-приманок «Гербера» в 2024 году.

«Shahed 136 является копией оригинальной немецкой конструкции, которую скопировали иранцы, — сказал Фабиан Гинц, научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне. — И был один большой вопрос: могут ли россияне теперь производить собственные двигатели? По крайней мере, этот документальный фильм намекает, что они могут. Это означало б, что они не зависят от иранских компонентов».

Олбрайт, бывший инспектор ООН по вооружению, сказал, что именно производство, а не просто сборка, на этом объекте продвигается.

«Наше понимание заключалось в том, что они могут собирать двигатель в „Алабуге“, но они передали на аутсорсинг детали, нуждающиеся в литейном заводе. Сейчас похоже, что у них могут быть какие-то печи или небольшой литейный завод в самой „Алабуге“», — считает он.

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Украина ранее предупреждала, что россия могла передать Северной Корее технологию производства своей версии «Шахеда», что является частью быстрорастущего военного партнерства москвы с Пхеньяном.

Ранее сообщалось, что Северная Корея хочет направить в россию до 25 тысяч рабочих для изготовления беспилотников, а также военных для обучения управлению дронами.

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