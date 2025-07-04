Северная Корея отправит до 30 000 военных для подкрепления российских войск: чем это грозит

Северная Корея намерена утроить количество своих военных, воюющих за россию на линии фронта з Украиной. КНДР хочет отправить дополнительно от 25 000 до 30 000 солдат. Согласно оценке, о которой сообщает CNN, войска могут прибыть в рф в ближайшие месяцы — после того, как 11 000 солдат уже были отправлены в ноябре в Курскую область.



По данным западных чиновников, около 4 000 северокорейских солдат погибли или были ранены во время боев, однако сотрудничество Пхеньяна с москвой с тех пор развивается. Западный разведчик подтвердил эту оценку, заявив, что видел информацию, отличную от украинской оценки, свидетельствующую о том, что в россию может быть отправлено до 30 000 новых северокорейских военных.

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В оценке Украины, с которой ознакомилось издание CNN, говорится, что российское министерство обороны способно предоставить «необходимое оборудование, оружие и боеприпасы» с целью «дальнейшей интеграции в российские боевые подразделения». В документе добавляется, что «существует большая вероятность», что северокорейские войска будут вовлечены в боевые действия в оккупированных россией районах Украины «для усиления российского контингента, в том числе во время масштабных наступательных операций», пишет CNN.

Оценка, предоставленная украинским разведывательным управлением обороны, также указывает на признаки того, что российские военные самолеты переоборудованы для перевозки персонала, что отражает масштабную задачу по перемещению десятков тысяч иностранных военных через российскую Сибирь, граничащую с Северной Кореей на юго-западе.

Возможные приготовления к новому развертыванию, включая прибытие корабля в российский порт и грузовых самолетов в аэропорт Сунан в Северной Корее, были замечены на спутниковых снимках, полученных CNN.

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Схемы полетов также указывают на то, что, предположительно, продолжается перемещение дополнительных войск. Open Source Centre предоставило CNN спутниковые снимки аэропорта Сунан в Северной Корее от 4 июня, на которых грузовые самолеты, вероятно IL76, двигаются по взлетно-посадочной полосе — это тот самый тип самолетов, который использовался при развертывании войск в прошлом году. Хотя на снимках не видно, для чего используются корабли и самолеты, эти движения могут свидетельствовать о тенденции, соответствующей наблюдениям аналитиков в прошлом году.

Дженни Таун, старший научный сотрудник и директор корейской программы в Стимсон-центре, сказала, что оценка в 30 000 звучит «высокой… но они, безусловно, могут набрать такое количество. Это не будут элитные солдаты. Ким Чен Ын заявил, что он готов ко всему, поэтому все зависит от того, о чем попросила россия».

Таун добавила, что 10 000−20 000 «звучит более реалистично» и Северная Корея может медленно разворачивать войска поэтапно.

«Ходят слухи, что российские генералы уже находятся в Северной Корее, где тренируют войска», — сказала она.

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Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила законодателям в Сеуле, что Северная Корея начала отбор персонала для отправки за границу уже в июле или августе. Дополнительные войска являются значительным развитием конфликта и признаком того, что лидер Северной Кореи удваивает поддержку москвы.

Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон призывает Китай помешать участию КНДР в войне в Украине.

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