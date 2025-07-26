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В среднем 150 дронов в сутки: эксперт рассказал почему атаки в 2000 дронов ежедневно нереальны
Постепенно растущие атаки БпЛА на украинские города не говорят о возможностях оккупантов нарастить такие удары до 2000 дронов в день. Для этого у врага явно не хватает сил, так как его возможности производства дронов ограничиваются примерно 50 000 единиц в год.
Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, напоминая, что Воздушные силы ВСУ призывают осторожно комментировать информацию об усилении дроновых атак со стороны страны-оккупанта по территории Украины. По мнению начальника управления коммуникаций воздушных сил ВСУ Юрия Игната, такие сообщения в своих целях использует московская пропаганда.
В качестве подтверждения эксперт приводит статистику использования дронов:
- в ночь на 21 июля — 200 ударных дронов типа «Шахед» и 200 имитаторов;
- на 22 июля — всего 42 дрона обоих типов;
- на 23 июля — 71 дрон.
Приведенная статистика, как подчеркивает эксперт, свидетельствует, что у россиян нет возможности атаковать территорию нашей страны с использованием тысяч ударных беспилотников. Реальное количество беспилотников, которые россия может использовать одновременно, значительно меньше громких заявлений.
Так, суммарные возможности рф по производству ударных беспилотников составили около 50 тысяч. единиц в год. После того как Силы обороны Украины нанесли удары по производственным мощностям российского ВПК, возможности создавать новые дроны в рф снизились, а заявления о том, что россия ежедневно может применять для ударов по Украине тысячи беспилотников, по убеждению Дмитрия Снегирева, являются элементами российской ИПСО.
«Завод „Алабуга“, построенный в 2023 году, в частности при непосредственном участии иранских специалистов. Его проектная мощность — 6 тыс. беспилотников в год. Возможности после реконструкции производства увеличились до 10 тыс. Имеется аналогичное предприятие „Купол“ (г. Ижевск), производящее до 15 тыс. беспилотников в год, и предприятие „Кронштадт“ (г. Дубны, Московская область), по которому были нанесены удары украинскими беспилотниками. В настоящее время „Кронштадт“ прекратил свою производственную деятельность. Поэтому суммарная возможность рф по производству ударных беспилотников типа „Герань-2“, „Герань-3“ — это около 45 тыс., до 50 тыс. максимум в год», — перечисляет эксперт производства рф по выпуску дронов и их возможности.
По данным ГУР МОУ, рф производит до 170 «шахедов» и дронов-имитаторов в сутки, к концу года производство российских беспилотников может вырасти до 190 единиц в сутки.
Украинские беспилотники Сил обороны Украины и ГУР МОУ неоднократно наносили удары не только по заводам, которые производят непосредственно ударные дроны, но и по местам, где производят их составляющие. Например, был атакован завод в Саранске, единственный в россии, где производится оптоволоконный кабель для беспилотников. Также украинские силы атаковали завод в Ельце, где производили аккумуляторы для БпЛА. Завод в Тамбове, атакованный на днях, также занимался изготовлением беспилотников.
Напомним, 24 июня в Таганроге Ростовской области был атакован завод «Атлант-Аэро», специализирующийся на компонентах боевых беспилотников и систем управления.
Следствием этого, и ударов Израиля и США по Ирану, стала нехватка комплектующих для производства дронов в рф, так что последняя может перенести производство в КНДР. Это наиболее вероятный вариант дальнейшего развития событий, которые российская федерация за счет использования дешевой рабочей силы в КНДР будет пытаться масштабировать производство ударных беспилотников как для себя, так и для северокорейской армии.
В то же время эксперт напоминает, что владимир путин еще в своем выступлении 30 сентября 2022 года акцентировал на том, что во время Второй мировой войны антигитлеровские союзники открыли так называемый «ящик Пандоры», используя тактику ковровых бомбардировок немецких городов Кельн и Дрезден. Иными словами, еще в 2022 году российский диктатор давал понять странам Запада о возможности ударов по мирным жителям, по гражданской инфраструктуре украинских городов.
Следует также отметить, что рост количества и масштабности ударов можно рассматривать как элемент военно-политического давления со стороны россии. Это попытка повлиять на политическое руководство Украины из-за увеличения террора против гражданского населения.
«Таким образом, информацию о „планах“ россии увеличить производство ударных дронов нужно воспринимать критично. Часто такие заявления имеют двойную трактовку и используются для давления или для внутренней пропаганды. Не все, что в планах обязательно будет реализовано, особенно учитывая эффективность украинских превентивных операций и удары по производственным объектам противника», — резюмирует эксперт.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране запускается масштабное производство дронов-перехватчиков.168
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