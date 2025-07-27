Не переборщить с удобрениями: почему важно вовремя прекратить подкормку капусты и когда это нужно сделать

Чтобы головки капусты были тугими и сочными, нужно хорошо ухаживать за овощем, бороться с улитками и слизнями. Также важно своевременно завершить внесение удобрений и прекратить полив.

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Так, азотные удобрения следует прекратить вносить за 2 месяца до сбора урожая, чтобы капуста не накапливала нитраты, пишет «На пенсии».

В период формирования кочанов капуста нуждается в калии, который способствует плотности кочана и снижает содержание нитратов. Он также помогает растению лучше усваивать азот.

Последняя подкормка должна быть проведена за 45−50 дней до сбора, далее — только умеренный полив при необходимости.

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Также важно не переувлажнять почву — избыток влаги способствует накоплению нитратов в верхних листьях и кочерыжке. Их лучше не использовать в пищу.

Осенью растения уже не нуждаются в стимуляции роста, ведь избыток удобрений может лишь ухудшить хранение кочанов и сделать их более уязвимыми к болезням.

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