Возможности для ограниченного вторжения в страну НАТО у россии есть уже сейчас, — СМИ

По сравнению с Эммануэлем Макроном и Киром Стармером, дела у Фридриха Мерца, который помог Трампу изменить мнение по Украине, все еще выглядят достаточно хорошо: рейтинги одобрения канцлера упали с 38 до 32 процентов с момента вступления в должность в мае. Плохая тенденция, но почти комфортная подушка безопасности по сравнению с 23-процентным рейтингом одобрения, который президент Франции и премьер-министр Великобритании имеют у себя дома. Возможно, внутриполитическое давление дома также является движущей силой для трех политиков, которые так увлеченно бросились в общую европейскую безопасность, пишет N-TV.

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То, что кажется очевидным сейчас, не было лозунгом в предыдущие годы. Предшественник Мерца на посту канцлера Олаф Шольц не понял, что даже при Джо Байдене США не нуждались в европейских партнерах, которые прятались за арсеналом Вашингтона. Мерц, кажется, гораздо больше соответствует ожиданиям Белого дома и ключевых европейских игроков, которые должны эти ожидания выполнить. Совместная инициатива началась в мае с поездки трех политиков поездом в Киев на встречу с президентом Польши Дональдом Туском и Владимиром Зеленским. Оттуда они позвонили Трампу, чтобы убедить его согласиться на более сильные санкции против россии. В конце концов, это сработало лишь частично, но произвело впечатление — в Европе и, возможно, также в Белом доме.

То, что три лидера европейских государств «нажимают на педаль газа» в 2025 году иначе, чем в предыдущие три года войны в Украине, вероятно, также связано с тем, что ситуация с угрозой становится более конкретной. По оценкам НАТО, при нынешних темпах наращивания вооружений россия сможет бросить вызов НАТО массированным нападением, например, на своем восточном фланге, примерно к 2029 году.

Четыре года — это практически ничто в оборонной промышленности с ее длительными фазами разработки и производства. Более того, кремль также наблюдает за усилиями Европы по укреплению своей обороны до 2029 года. Эксперт по безопасности Франк Зауэр называет период до того времени «окном уязвимости», в котором сейчас находится Европа.

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«Было бы откровенно неразумно со стороны кремля ждать до 2029 года», — говорит исследователь Университета Бундесвера.

По мнению экспертов, россия уже способна испытать НАТО атакой меньшей дальности — например, против одной из стран Балтии. Необходимые возможности для такого ограниченного вторжения есть. Так зачем ждать, пока Европа еще больше сократит свои пробелы в обороне?

«Дональд Трамп сейчас у власти, — говорит Зауэр. — Мы не готовы. Сейчас именно тот момент».

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С этой точки зрения, британо-французско-немецкая инициатива и новый энтузиазм в отношении лидерства в Европе уже кажутся не только уместными, но и насущными. Даже если контракты уже подписаны, известно, что дьявол кроется в деталях. В оборонной промышленности их немало, и их количество, кажется, растет в геометрической прогрессии, как только это становится совместным проектом европейских стран-партнеров.

В худшем случае европейцам вскоре придется взять на себя ответственность за все, если США потеряют свою позицию активного и сильного оборонного партнера. Эта потеря даже не обязательно будет результатом сознательного решения США разорвать совместный трансатлантический альянс.

Недавно Пентагон приказал вернуть пакет оружия и боеприпасов, направлявшийся в Украину. Инвентаризация собственных складов оружия вызвала беспокойство. В частности, это касалось лишь 30 управляемых ракет для Patriot. Система Patriot среднего размера выпускает 30 ракет без какой-либо перезарядки. А у США сейчас нет никаких запасных ракет, говорится в статье.

Союз между Мерцем, Макроном и Стармером, который, похоже, основан как на личных симпатиях, так и на стратегических мотивах, появляется вовремя. Особенно учитывая, что все трое не очень крепко держатся у власти из-за нестабильной внутриполитической ситуации.

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Ранее сообщалось, что из-за ультиматума Трампа Европа изменила поведение, потому что путин может стать еще опаснее для мира.

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