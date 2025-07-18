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Срочно готовится передача Patriot в Киев: что происходит
Продолжаются подготовительные работы для быстрой передачи дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot Украине. Об этом заявил командующий Объединенного командования сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, добавив, что Украина подвергается самым жестким российским атакам за все время войны, сообщает Reuters.
«Подготовка продолжается, мы очень тесно сотрудничаем с немцами относительно передачи Patriot, — сказал он на конференции в немецком городе Висбаден. — Мне было дано указание действовать как можно быстрее».
Командующий, правда, не уточнил сроки передислокации. Но добавил, что операция должна состояться в сжатые сроки, чтобы усилить защиту столицы от новых ударов россии ракетами и дронами.
Также Гринкевич отказался раскрывать кому-либо точное количество передаваемых вооружений.
Он добавил, что системы Patriot, которые уже находятся в Европе, могут быть быстро переброшены в Украину, а затем заменены теми, что поступят с американских производственных линий. Известно, что вскоре состоится встреча стран, владеющих системами Patriot, и доноров Украины под председательством Алексуса Гринкевича.
Ранее сообщалось, что Украина разворачивает десятки тысяч перехватчиков, чтобы остановить российские «Шахеды».180
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