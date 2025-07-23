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Может быть что-то вроде сценария, который был на Донбассе в 2014 году: в Бельгии заявили об угрозе рф
россия пытается осуществлять гибридные провокации против европейских стран. Бельгия и ее столица Брюссель — это сердце принятия решений в Европе. Уже сейчас страна сталкивается с киберугрозами, фиксируется также активность в Северном море. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.
«Однако мы очень бдительны. Действительно, видим большую активность со стороны россии — и это логично, ведь мы являемся дипломатической столицей мира. Конечно, это означает много вызовов, и мы действительно должны больше инвестировать в противодействие этим угрозам. Но я не могу раскрывать всех оперативных деталей», — сказал министр обороны Бельгии.
По мнению министра, рф может напасть на НАТО. Но не начнет с полномасштабного вторжения. Здесь может быть более сложное вмешательство.
«Это может быть что-то вроде сценария, подобного тому, который был на Донбассе в 2014 году: все начинается с «восстания» русскоязычного меньшинства, которое должна «защитить родина». Затем появляются так называемые «зеленые человечки», которые вдруг пришли защищать русское меньшинство. Если посмотреть на Грузию, Молдову — сценарий всегда одинаковый. Российские батальоны не пойдут на Финляндию, чтобы воевать на территории НАТО. Они знают, что проиграют в такой войне. Условно говоря, они могут захватить город, например, в Эстонии, а потом сказать: «Нам нужно защитить русских здесь. Это город наш. Это — россия», — уверен чиновник.
«ФАКТЫ» писали о том, что ранее такую версию событий озвучивал эксперт по вопросам информационных войн и конкурентной разведки Дмитрий Золотухин.169
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