«О том, что это произойдет, я писал давно»: специалист по РЭБ рассказал об усовершенствовании российских «Шахедов»

«Шахеды», которые массово запускают оккупанты по Украине, начали маневрировать в полете, уклоняясь от украинских дронов-перехватчиков. Об этом заявил военный ВСУ Сергей «Флэш» Бескрестнов, специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведке.

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«„Шахеды“ начали выполнять комплекс сложных маневров в полете, направленных на снижение эффективности наших зенитных дронов. О том, что такое произойдет, я писал давно. Противник заранее был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления», — сказал он.

Впрочем, добавил боец, это не повод опускать руки. Поэтому они с побратимами будут работать над технологиями против их технологий.

«Вы же не думали, что противник так легко откажется от своего самого массового оружия», — отметил «Флэш».

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Добавим, что недавно Бескрестнов утверждал, что дроны врага смогут получить функцию ручного управления. Сейчас россиянам приходится программировать маршрут полета для каждого аппарата.

Ранее аналитики ISW предупредили, что россия разгоняет производство «Шахедов» и скоро сможет применять до 2000 дронов в сутки.

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