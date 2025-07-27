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«О том, что это произойдет, я писал давно»: специалист по РЭБ рассказал об усовершенствовании российских «Шахедов»
«Шахеды», которые массово запускают оккупанты по Украине, начали маневрировать в полете, уклоняясь от украинских дронов-перехватчиков. Об этом заявил военный ВСУ Сергей «Флэш» Бескрестнов, специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведке.
«„Шахеды“ начали выполнять комплекс сложных маневров в полете, направленных на снижение эффективности наших зенитных дронов. О том, что такое произойдет, я писал давно. Противник заранее был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления», — сказал он.
Впрочем, добавил боец, это не повод опускать руки. Поэтому они с побратимами будут работать над технологиями против их технологий.
«Вы же не думали, что противник так легко откажется от своего самого массового оружия», — отметил «Флэш».
Добавим, что недавно Бескрестнов утверждал, что дроны врага смогут получить функцию ручного управления. Сейчас россиянам приходится программировать маршрут полета для каждого аппарата.
Ранее аналитики ISW предупредили, что россия разгоняет производство «Шахедов» и скоро сможет применять до 2000 дронов в сутки.209
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