Украина разворачивает десятки тысяч перехватчиков, чтобы остановить российские «Шахеды»

Проблема с «Шахедами» заключается в их огромном количестве в украинском небе. Наибольшее количество за одну ночь составляло 728. Это слишком много для такой системы, как Patriot. Общая производственная мощность США составляет лишь около 650 ракет Patriot в год. Эти ракеты стоят 3,3 миллиона долларов каждая — примерно в 100 раз больше, чем «Шахед». Patriot все еще нужны для противодействия российским баллистическим и крылатым ракетам. Но «Шахеды» требуют чего-то, что можно масштабировать так же быстро, как россияне могут производить свои ударные дроны, пишет Forbes.

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Ранее в Украине полагались на мобильные огневые группы, оснащенные зенитными пулеметами, тепловизорами и планшетными компьютерами. Эти группы были подключены к общенациональной системе управления и контроля. Но «Шахеды «изменили тактику, летая на высоте выше уровня зенитного огня и пикируя почти вертикально, когда достигают цели. В прошлом месяце уровень сбития «Шахедов» упал с 95% и более до 86%. Пулеметы не могут достичь «Шахедов», летающих на большой высоте. Но маленькие быстрые дроны-перехватчики — могут.

В 2024 году Украина быстро модифицировала свои наземные ударные дроны FPV, превратив их в перехватчики для сбивания российских разведывательных дронов. Ранее почти неуязвимые, российские дроны с фиксированным крылом вскоре стали сбиваться сотнями. Пилоты перехватчиков, адаптировав тактику воздушного боя, стали экспертами по уничтожению российских дронов, лишив их возможности видеть цели и направлять артиллерию, ракеты и дроны.

Атакующие дроны более массивны, летают немного выше и быстрее, чем оригинальные перехватчики FPV. Это потребовало некоторых модификаций конструкции. Цены колеблются от 1000 до 5000 долларов в зависимости от скорости, дальности и выносливости.

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Но, хотя существует много перехватчиков «Шахедов», из соображений оперативной безопасности было обнародовано очень мало информации. В основном до сих пор об операциях перехватчиков «Шахедов» не было никаких новостей. Было несколько сообщений о «Шахедах», сбитых дронами, и несколько видео, но официальной информации было очень мало.

Это может измениться. На этой неделе президент Владимир Зеленский похвалил работу команд перехватчиков, отметив, что «перехватывающие дроны работают особенно хорошо — на этой неделе уже были сбиты сотни российско-иранских дронов».

За последний год количество атак дронов со стороны россии выросло в десять раз. Усилия по перехвату дронов увеличиваются, что дает надежду на приостановку роста жертв среди гражданского населения, возвращение к дням, когда уровень перехвата составлял более 95%. И это лучший выход, по крайней мере, пока украинские атаки на большие расстояния не смогут уничтожить предприятия по производству «Шахедов» и решить проблему.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что РФ в разы увеличивает производство дронов и сможет использовать до 800 «Шахедов» за раз.

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