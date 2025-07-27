Сливы на зиму в пряном маринаде: рецепт, который влюбляет с первой ложки

Маринованные сливы на зиму — настоящее гастрономическое сокровище для ценителей необычных вкусов. Эти сливы одновременно пряные, сладко-кислые, с ароматом корицы, цитрусовых и специй. Это тот рецепт, который захочется повторять каждый год, делится фудблогер Оксана Жидкова-Поронник.

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Ингредиенты: Сливы — 2,5 кг

Сахар — 750 г

Вода — 300 мл

Гвоздика — 1 ст. л.

Душистый перец (горошком) — 1 ч. л.

Корица — 1 ст. л.

Лавровый лист — 6 шт. (по 1 в баночку)

Цедра лимона — 1 ст. л.

Цедра апельсина — 1 ст. л.

Уксусная эссенция 70% - 1 ст. л.

Коньяк или бренди «3−5 звезд» — 8 ст. л. (по желанию)

Приготовление:

Готовим маринад. В кастрюлю всыпаем сахар, гвоздику, душистый перец, лавровый лист, корицу, цедру апельсина и лимона. Добавляем воду, перемешиваем и доводим до кипения на среднем огне. Пока закипает маринад, проколите каждую сливу с двух сторон вилкой. Это нужно, чтобы фрукты хорошо пропитались ароматами.

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Когда маринад закипел, добавляем: уксусную эссенцию, коньяк (или другой крепкий напиток).

Варим еще 5 минут, затем заливаем сливы горячим маринадом. Оставляем на 1 час настаиваться. Через час сливаем маринад обратно в кастрюлю. Доводим снова до кипения. Заливаем сливы повторно. Снова оставляем на 1 час.

Тем временем простерилизуйте банки и крышки. В каждую баночку положите: 1 лавровый лист, несколько гвоздик, душистый перец (из маринада).

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Заполните банки сливами. Залейте кипящим маринадом. Закатайте банки, переверните вверх дном, укутайте полотенцем до полного охлаждения.

Ранее «теткиным рецептом» маринованных огурцов с горчицей на зиму поделилась фудблогер Татьяна Юшина.

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