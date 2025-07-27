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Маринованные огурцы с горчицей на зиму: «тетушкин рецепт» от фудблогера Татьяны Юшиной
Фудблогерша Татьяна Юшина, поделившаяся рецептом изысканной французской закуски из скумбрии, предложила приготовить маринованные огурцы на зиму так, как готовит ее тетя.
По словам Татьяны, ее тетя так закрывает огурцы уже третий год.
«Она их закрывает уже третий год и сколько нам передает, столько мы их и съедаем!
Выпросила рецепт для вас и деллюсь им. Успейте закрыть, пока есть огурчики», — посоветовала блогерша.
Юшина также обратила внимание на то, что именно порошок горчицы дает этой консервации неповторимый вкус.
Маринованные огурцы с горчицей
На 4 литровые банки:
Приблизительно 2 кг огурцов
1,5 л воды
250 г сахара
3 ст. л соли
250 г уксуса 9%
5 ст. л горчичного порошка
Специи по вкусу
Приготовление:
Огурцы выдержать несколько часов в прохладной воде, помыть.
Приготовить рассол из сахара и соли и оставить его остыть.
Огурцы сложить в банки, добавить специи.
В рассол добавить горчичный порошок, размешать и залить в банки.
Банки стерилизуют 5−10 минут в зависимости от размера огурцов.
Мы рассказывали, как вкусно приготовить овощи на зиму. А также публиковали рецепт пикантных кабачков от блогера Лилии Цвит.140
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