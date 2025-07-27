Маринованные огурцы с горчицей на зиму: «тетушкин рецепт» от фудблогера Татьяны Юшиной

Фудблогерша Татьяна Юшина, поделившаяся рецептом изысканной французской закуски из скумбрии, предложила приготовить маринованные огурцы на зиму так, как готовит ее тетя.

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По словам Татьяны, ее тетя так закрывает огурцы уже третий год.

«Она их закрывает уже третий год и сколько нам передает, столько мы их и съедаем!

Выпросила рецепт для вас и деллюсь им. Успейте закрыть, пока есть огурчики», — посоветовала блогерша.

Юшина также обратила внимание на то, что именно порошок горчицы дает этой консервации неповторимый вкус.

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Маринованные огурцы с горчицей

На 4 литровые банки:

Приблизительно 2 кг огурцов

1,5 л воды

250 г сахара

3 ст. л соли

250 г уксуса 9%

5 ст. л горчичного порошка

Специи по вкусу

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Приготовление:

Огурцы выдержать несколько часов в прохладной воде, помыть.

Приготовить рассол из сахара и соли и оставить его остыть.

Огурцы сложить в банки, добавить специи.

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В рассол добавить горчичный порошок, размешать и залить в банки.

Банки стерилизуют 5−10 минут в зависимости от размера огурцов.

Мы рассказывали, как вкусно приготовить овощи на зиму. А также публиковали рецепт пикантных кабачков от блогера Лилии Цвит.

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