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Это игра в прятки: военный эксперт о защите F-16 в Украине
Украина пытается обеспечить наилучшую возможную защиту своих истребителей F-16, предоставленных союзниками. Эти самолеты значительно усиливают противовоздушную оборону от российских ракетных атак. По словам военного эксперта, один фактор особенно важен.
«Ключ к выживанию F-16 на земле состоит в том, чтобы его не обнаружили, — сказал Kyiv Independent Питер Лейтон из британского аналитического центра Royal United Services Institute. — Существует лишь короткий промежуток времени между обнаружением F-16 и запуском баллистических ракет».
Новые мобильные модули технического обслуживания и развертывания обеспечат лучшую защиту самолета. Они также позволят использовать «менее вероятные аэродромы, такие как короткие и гражданские взлетно-посадочные полосы или отдаленные части крупных военных аэродромов».
«Потом F-16 широко рассредоточивается, так что не все они будут уничтожены, если один из них будет обнаружен и атакован. Это игра в прятки», — говорит Лейтон.
Ранее сообщалось об обстоятельствах, при которых ВВС Украины потеряли самолет Mirage-2000.
Фото с сайта Командование Воздушных Сил ВС989
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