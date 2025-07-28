Это игра в прятки: военный эксперт о защите F-16 в Украине

Украина пытается обеспечить наилучшую возможную защиту своих истребителей F-16, предоставленных союзниками. Эти самолеты значительно усиливают противовоздушную оборону от российских ракетных атак. По словам военного эксперта, один фактор особенно важен.

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«Ключ к выживанию F-16 на земле состоит в том, чтобы его не обнаружили, — сказал Kyiv Independent Питер Лейтон из британского аналитического центра Royal United Services Institute. — Существует лишь короткий промежуток времени между обнаружением F-16 и запуском баллистических ракет».

Новые мобильные модули технического обслуживания и развертывания обеспечат лучшую защиту самолета. Они также позволят использовать «менее вероятные аэродромы, такие как короткие и гражданские взлетно-посадочные полосы или отдаленные части крупных военных аэродромов».

«Потом F-16 широко рассредоточивается, так что не все они будут уничтожены, если один из них будет обнаружен и атакован. Это игра в прятки», — говорит Лейтон.

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Ранее сообщалось об обстоятельствах, при которых ВВС Украины потеряли самолет Mirage-2000.

Фото с сайта Командование Воздушных Сил ВС

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