ВВС Украины потеряли Mirage-2000: как это произошло

В Украине, борющейся с российской агрессией, разбился истребитель Mirage-2000. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

«Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле — без пострадавших. Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия», — говорится в сообщении.

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Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, вдали от населенного пункта.

«Пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно, впрочем летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта! Просьбы к медиа и профильным экспертам не прибегать к преждевременным выводам. С техникой в небе такое случается, причины выясняют. Подобные происшествия не являются редкостью в мировой практике. Главное — жив-здоров, и без последствий на земле!» — говорится в сообщении.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно погиб пилот F-16, отражавший ночную атаку врага по Украине.

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