США заключили торговое соглашение с Европой: стало известно о его деталях

Соединенные Штаты и Европейский союз заключили торговое соглашение о 15-процентном тарифе. Это произошло за несколько дней до крайнего срока, установленного Дональдом Трампом, чтобы заключить договор или столкнуться с тарифами, вдвое превышающими этот уровень. Президент США, выступая после встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, объявил о соглашении американским журналистам.

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«Это самое большое из всех», — сказал Трамп после встречи, которая длилась около часа, пишет Politico.

Фон дер Ляйен, прилетевшая в сжатые сроки для встречи с Трампом, сказала: «Нам пришлось проделать тяжелую работу. Также большое спасибо за переговоры, которые мы много раз вели на пути к нашей цели, но теперь мы ее достигли».

Дональд Трамп, зачитывая отрывок из документа, сказал, что ЕС согласится закупить энергоносители на 750 миллиардов долларов. Он также согласится инвестировать в США на 600 миллиардов долларов больше, чем планировалось.

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Тарифная ставка, применяемая к импорту из ЕС, составит 15 процентов. Фон дер Ляен во время своего выступления позже на пресс-конференции отметила, что это будет потолок, и такая же ставка будет применяться к автомобилям, фармацевтической продукции и полупроводникам. Тарифный режим для алкогольных напитков еще предстоит разработать.

Она добавила, что Европа заменит российский газ закупками энергоносителей в США на сумму 250 миллиардов долларов в год до конца срока Дональда Трампа.

Президент США также сказал, что сталь и алюминий будут продолжать подпадать под 50-процентные тарифы. Вашингтон и Брюссель будут работать вместе над решением проблем глобальных избыточных мощностей.

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Ожидается, что комиссия проведет брифинг для послов ЕС относительно торгового соглашения в Брюсселе в понедельник.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Трамп четко дал понять: США будут поставлять оружие Украине, если за него заплатит Европа.

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