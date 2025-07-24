После ультиматума Трампа путинe о санкциях через 50 дней предполагается, что глава кремля вскоре сядет за стол мирных переговоров. Но пока Трамп объявляет о крайне необходимой противовоздушной обороне и ракетах большой дальности для Киева, путин увеличил количество ударов по Украине дронами и ракетами, пишет The Telegraph.

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Всех заставили поверить, что министр обороны Великобритании Джон Хили намерен активизировать «коалицию желающих» в Европе для увеличения поставок оружия Украине. К сожалению, эта хваленая речь почти не вызвала волнений.

«Большинство министров правительства, очевидно, больше заинтересованы Ближним Востоком, чем Европой. Но какими бы ужасными ни были события в Газе и Сирии, вряд ли мы будем вовлечены в еще одну войну на Ближнем Востоке. Вполне возможно, что это произойдет в Европе. На наших улицах много протестующих, кричащих о детях Газы. Почему никто не кричит обо всех детях, убитых дронами путина? Почему никто на улицах не размахивает баннерами в поддержку украинских семей, у которых путин похитил 20 000 детей?» — говорится в статье.

Власть путина может ослабевать: как ни парадоксально, это может сделать его более опасным для мира, а не менее. Российская экономика переживает стремительное падение и упадет в бездну, если Трамп введет обещанные санкции в конце лета, но не нужно давать российским военным свободу маневра в течение следующих пяти недель, чтобы они захватили больше территорий, убили больше украинцев и похитили больше детей, призывают журналисты.

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Можно предотвратить это, ускорив поставки оружия Киеву. Трамп четко дал понять, что США будут поставлять оружие, если за него заплатит Европа. Также следует серьезно рассмотреть использование самолетов НАТО для обеспечения соблюдения запрещенных зон вокруг защищенных гражданских объектов, больниц и школ в крупных городах Украины.

«Как бы наши политические лидеры не верили, что заслуживают летнего отпуска, это не так. Они должны сосредоточиться на войне, которая действительно нам угрожает. Украденные дети Украины не могут взять отпуск, как и обездоленные украинские солдаты. Если мы не сможем предотвратить войну, которая охватит Европу этим летом, никто из нас не будет в отпуске следующим летом», — констатируют авторы статьи.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» журналист, блогер и волонтер Роман Цымбалюк отметил, что даже самые жесткие санкции со стороны США вряд ли остановят эту войну путина.

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