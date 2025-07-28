Количество СЗЧшников уже равно количеству остающихся в строю: военный о том, почему время играет против Украины

Расчеты темпов российского наступления меняются с десятилетий на годы, но общество не реагирует. Военный Игорь Криворучко в Facebook пишет о том, что дроны не заменят пехоту, а ее катастрофически не хватает. Он предлагает ограничить срок мобилизации 4 годами, привлекать иностранных добровольцев и ЧВК. Иначе, считает военный, нас ждет повторение истории Украины столетней давности, когда элита бежала, а народ остался с поражением.

«Год назад общался с товарищем. Он государственный служащий и имеет бронирование. Говорили о войне. Российское наступление, по его мнению, выглядит смешно, потому что при текущих темпах для выхода на границы Днепровской области потребуется 90 лет.

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Я ответил, что на самом деле совсем не смешно, ведь те, кто формируют такие расчеты, никогда не учитывают прогрессию. Два года назад врагу было чрезвычайно сложно продвинуться даже на сто метров вперед, мысли об оккупации Селидово и Курахово и разрушенные Покровск с Мирноградом были похожи на вражеское ИПСО. Теперь в расчетах уже указывается, что для выхода на границы Днепровской области врагу нужно 3 года. Разница в темпах изменилась в 30 раз, но даже 3 года кажутся чем-то недостижимо далеким и в обществе это мало кого беспокоит. А когда побеспокоит, будет поздно.

Все любят дроны и всё, что с ними связано. Но исключительно дронами и роботизированными комплексами ситуацию изменить невозможно. Вражеское наступление способна остановить исключительно свежая и мотивированная пехота, которой катастрофически не хватает.

Игорь Луценко опубликовал приблизительные расчеты происходящего в армии сейчас. Цифры, о которых нет официальных сведений, приведены со скруглением в сторону оптимизма. Но даже при таком раскладе фронт может пасть через два года. А если предположить, что действительность округляет не в сторону оптимизма, то и скорее.

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Держат фронт именно солдаты пехоты. Из тех, кто продолжает держать строй, они больше всего истощены. Их некем менять, при том, что количество СЗЧшников уже равно количеству тех, кто остается в строю. А может быть, и превышает. Именно пехотинцев больше всего в СЗЧ, и именно они могли бы стабилизировать фронт.

Теперь единственное, что власть предлагает им, — это амнистия. Но явление СЗЧ настолько массовое, что вероятность суровых наказаний в будущем кажется маловероятной. Поэтому амнистия показывает скудный процент возврата, еще и в основном не в пехотные подразделения.

Чтобы не пал фронт, можно, например, принять закон об ограничении срока мобилизации 4 годами. Даже те, кто уже воюет с начала полномасштабки, еще будут военными полгода. Между желанием пойти в СЗЧ и продержаться еще полгода, второй вариант уже выглядит более привлекательным. Для тех, кто уже ушел, будет стимул вернуться и дослужить оставшийся срок. Есть те, кому будет оставаться год, кому-то два, кому-то три. Да и демобилизованных через некоторое время можно будет мобилизовать снова.

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До сих пор упорно игнорируются вопросы привлечения ЧВК и массовый рекрутинг за границей. Иностранцы либо самостоятельно приезжают, либо билеты на дорогу покупаются через открытие сборов. Как, например, в случае с колубийцами для 47-й бригады, о чем писал Юрий Бутусов.

Также много говорится о готовящемся нападении на страны Балтии. Им должно быть интересно получение реального боевого опыта в современной войне, как северная корея получает опыт на стороне россии.

Может быть, не все сработает, может быть, не в ожидаемых масштабах. Но ситуация опасна, нужно срочно принимать меры. Иначе, как сто лет назад представители верхних эшелонов военно-политического руководства получат убежище на Западе и будут писать мемуары о том, какие украинцы плохие и как не желали воевать за свою свободу.

Надо действовать, искать варианты. Срочно, немедленно!" - написал Игорь Криворучко.

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А майор ВСУ, известный общественный деятель и волонтер Мирослав Гай в интервью «ФАКТАМ» отметил, что «у нас используют как пехоту интеллектуалов, которые понимают, как работает окружающий мир на уровне радиоволн, атомов и молекул».

Фото в заголовке: Генштаб ВСУ

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