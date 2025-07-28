Хакеры взломали систему безопасности российского «Аэрофлота»: речь идет о полном уничтожении IT-инфраструктуры компании

Одно из болезненных мест россиян — авиасообщение, по которому пытается бить Украина, применяя дроны-камикадзе, из-за которых в стране-агрессоре вынуждены прекращать принимать самолеты и приостанавливают работу аэропортов.

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Тем временем «масла в огонь» добавили хакеры, которые «положили» российский «Аэрофлот». Российский перевозчик сообщил о «сбое в информационных системах авиакомпании» и «вынужденной корректировке расписаний рейсов, в том числе путем переноса или отмены».

Сейчас сообщается об отмене более 40 рейсов из москвы.

Фото из открытых источников

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Пассажирам предложили вернуть средства или переоформить билеты на рейсы, запланированные в ближайшие десять дней. В компании подчеркнули, что сейчас кассы в Шереметьево временно не производят возврат и не переоформляют билеты.

Между тем, ресурс Nexta пишет, что ответственность за атаку на «Аэрофлот» взяли на себя группировки Silent Crow и «Киберпартизаны Беларуси». Хакеры утверждают, что операция длилась год и завершилась полным крушением внутренней ИТ-системы авиагиганта: уничтожено около 7000 серверов, похищено 20 Тб данных.

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Хакеры называют атаку «посланием» российским спецслужбам, которые не смогли защитить ключевую инфраструктуру, и обещают начать сливать данные в ближайшее время. Утверждается, что в результате атаки был получен доступ, в частности, к корпоративной почте «Аэрофлота» и внутренним документам. Ущерб от атаки может исчисляться десятками миллионов долларов.

Так, были скомпрометированы все ключевые корпоративные системы — от баз данных перелетов и CRM до Sabre, 1С, Exchange и других. Хакеры утверждают, что получили доступ к компьютерам сотрудников, включая топ-менеджмент, а также к аудиозаписям переговоров, системам внутренней слежки и переписке.

Напомним, что в связи с «нашествием добрых дронов» и постоянным введением плана «Ковёр» компания Emirates, которая все еще летает в россию, заявила, что хоть и не планирует сокращать рейсы, но «будет следить за развитием ситуации, имея «железные планы» на случай чрезвычайных ситуаций.

Фото из Википедии

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