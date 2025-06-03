Авиарейсы в россию пересмотрят: украинские дроны напугали перевозчиков

Компания Emirates пересматривает рейсы в россию после атак украинских беспилотников в глубине страны в течение последних дней. Авиакомпания пока не планирует сокращать рейсы, но будет следить за развитием ситуации, имея «железные планы» на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы пилоты могли вернуться обратно при необходимости, пишет Bloomberg.

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Emirates и турецкий лоукост-перевозчик Pegasus являются одними из немногих авиакомпаний, которые продолжают рейсы в россию, тогда как большинство авиакомпаний, базирующихся в Европе, США и других странах, поддерживающих Украину, прекратили полеты туда или использование воздушного пространства вскоре после вторжения в феврале 2022 года.

Дубайская авиакомпания Emirates сталкивается с перебоями с начала войны в начале 2022 года, заявил ее президент Тим Кларк в интервью Bloomberg Television. Авиакомпания, которая обеспечивала москве важные связи с внешним миром, пока не планирует сокращать услуги, но будет следить за развитием ситуации, сказал он.

«Это последнее событие вызвало немного больше беспокойства, — сказал Кларк на ежегодном собрании Международной ассоциации воздушного транспорта в Нью-Дели. — Поскольку ситуация немного обостряется, если можно так сказать, мы будем пересматривать все это».

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По словам Кларка, Emirates выстроила «железные планы действий» на случай чрезвычайных ситуаций, включая перевозку достаточного количества топлива, чтобы пилоты могли при необходимости вернуться из российского воздушного пространства или совершить посадки в районе москвы.

«Если появятся какие-либо признаки проблем, мы исчезнем», — добавил он.

Турция поддерживала Украину, но не ввела санкции против россии, что позволило Pegasus и национальному авиаперевозчику Turkish Airlines придерживаться расписаний. Руководители Turkish Airlines заявили, что не планируют прекращать российские рейсы.

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Ранее сообщалось, что на четвертом году войны Украина вдруг нашла по-настоящему слабое место рф. Это авиасообщение. В результате массированных дроновых атак в европейской части россии парализованы авиарейсы.

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