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Ограниченные контратаки: что сейчас происходит в Покровске
Российские войска, скорее всего, захватили Новоэкономичное и проводят ограниченные диверсионные и разведывательные миссии в Покровске на фоне постоянных усилий по захвату города. Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 25 июля, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись к центральной части Новоэкономичного.
Один связанный с кремлем военный блогер утверждал, что украинские войска удерживают позиции вблизи шахты «Капитальная» к западу от Новоэкономичного. Он добавил, что российские войска также продвинулись дальше на северо-восток от Покровска, а также к югу от города вблизи Сухого Яра и Новоукраинки.
«Российские военные блогеры утверждали, что подразделения 30-й мотострелковой бригады российской федерации недавно участвовали в захвате Зверового (юго-западнее Покровска)», — говорится в отчете ISW.
Аналитики пишут со ссылкой на российских блогеров, что российская пехота и диверсионно-разведывательные группы продвинулись в и через Покровск, а также на окраины Мирнограда. Один из этих блогеров утверждал, что несколько российских диверсионно-разведывательных групп временно продвинулись к центру Покровска.
Однако другие российские военные блогеры утверждают, что информация о том, что россияне находятся в Покровске, является преждевременной. И ISW не наблюдает никаких признаков того, что российские войска удерживают позиции в городе.
В отчете ISW говорится о том, что украинские войска осуществляют ограниченные контратаки в этом районе. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 25 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно вернули позиции к западу от Гродовки.
Ранее сообщалось, что россия может начать крупное летнее наступление через несколько дней или неделю.139
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