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Открытый банкинг заработает уже с августа: что это значит для украинцев
В июне Национальный банк Украины (НБУ) объявил об официальном введении принципа открытого банкинга с 1 августа 2025 года. На этой неделе НБУ одобрил постановление, подтверждающее этот факт, хотя некоторые положения вступят в силу только в следующем году.
Что такое открытый банкинг?
Открытый банкинг позволяет клиентам предоставлять доступ к своим банковским счетам сторонним поставщикам услуг. Это означает, что вы сможете использовать приложения, которые могут осуществлять платежи или показывать ваши счета из разных банков в едином интерфейсе.
НБУ отмечает, что новое положение устанавливает единые требования к обмену данными между банками и третьими сторонами. Это прокладывает путь для внедрения инновационных цифровых финансовых сервисов в Украине.
Технические требования и этапы внедрения
Согласно Положению, банки будут обязаны предоставлять такие сервисы через API (интерфейс программирования приложений), которые будут соответствовать единому техническому стандарту.
Основные положения постановления:
• Архитектура системы: Определена архитектура системы открытого банкинга, включающая банки, третьих поставщиков услуг и НБУ в качестве регулятора.
• Правила подключения: Утверждены единые правила подключения к API и обмену информацией.
• Этапы применения: Предусмотрено поэтапное использование открытого банкинга с 2025 по 2027 год.
• Безопасность данных: Разработаны требования к информационной безопасности и защите персональных данных.
Как это отразится на рынке?
Для пользователей: Новые правила позволят украинцам легче подключать финтех-сервисы к своим счетам, сравнивать банковские продукты, осуществлять перевод без входа в интернет-банкинг и многое другое.
Для бизнеса: Это открывает новые возможности для разработки инновационных финансовых приложений.
Для банков: Это создает вызов в условиях растущей конкуренции, требуя адаптации к новым стандартам и предложению более конкурентоспособных услуг.
Следующие шаги
Постановление вступает в силу 1 августа 2025 года. В последующие 18 месяцев НБУ должен утвердить техническую спецификацию API, после чего банки постепенно начнут ее внедрять. Ожидается, что до 2027 года открытый банкинг заработает в Украине полноценно.
Напомним, по мнению некоторых специалистов, намерение правительства предоставить налоговикам доступ к банковским счетам и сейфам граждан приведет к тому, что в Украине не будет соблюдаться принцип защиты банковской тайны и персональных данных граждан.259
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