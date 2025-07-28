Открытый банкинг заработает уже с августа: что это значит для украинцев

В июне Национальный банк Украины (НБУ) объявил об официальном введении принципа открытого банкинга с 1 августа 2025 года. На этой неделе НБУ одобрил постановление, подтверждающее этот факт, хотя некоторые положения вступят в силу только в следующем году.

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Что такое открытый банкинг?

Открытый банкинг позволяет клиентам предоставлять доступ к своим банковским счетам сторонним поставщикам услуг. Это означает, что вы сможете использовать приложения, которые могут осуществлять платежи или показывать ваши счета из разных банков в едином интерфейсе.

НБУ отмечает, что новое положение устанавливает единые требования к обмену данными между банками и третьими сторонами. Это прокладывает путь для внедрения инновационных цифровых финансовых сервисов в Украине.

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Технические требования и этапы внедрения

Согласно Положению, банки будут обязаны предоставлять такие сервисы через API (интерфейс программирования приложений), которые будут соответствовать единому техническому стандарту.

Основные положения постановления:

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• Архитектура системы: Определена архитектура системы открытого банкинга, включающая банки, третьих поставщиков услуг и НБУ в качестве регулятора.

• Правила подключения: Утверждены единые правила подключения к API и обмену информацией.

• Этапы применения: Предусмотрено поэтапное использование открытого банкинга с 2025 по 2027 год.

• Безопасность данных: Разработаны требования к информационной безопасности и защите персональных данных.

Как это отразится на рынке?

Для пользователей: Новые правила позволят украинцам легче подключать финтех-сервисы к своим счетам, сравнивать банковские продукты, осуществлять перевод без входа в интернет-банкинг и многое другое.

Для бизнеса: Это открывает новые возможности для разработки инновационных финансовых приложений.

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Для банков: Это создает вызов в условиях растущей конкуренции, требуя адаптации к новым стандартам и предложению более конкурентоспособных услуг.

Следующие шаги

Постановление вступает в силу 1 августа 2025 года. В последующие 18 месяцев НБУ должен утвердить техническую спецификацию API, после чего банки постепенно начнут ее внедрять. Ожидается, что до 2027 года открытый банкинг заработает в Украине полноценно.

Напомним, по мнению некоторых специалистов, намерение правительства предоставить налоговикам доступ к банковским счетам и сейфам граждан приведет к тому, что в Украине не будет соблюдаться принцип защиты банковской тайны и персональных данных граждан.

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