В фате и с новой песней: Екатерина Бужинская взорвала сеть

Певица Екатерина Бужинская, поразившая фотографиями в купальнике, за несколько дней до премьеры произвела настоящий фурор в TikTok. А все потому, что ее новая песня «Така любов буває раз» завирусилась и напомнила всем лучшие мгновения жизни. За считанные дни было создано более тысячи роликов с треком.

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«Главная эмоция этой песни — это любовь. Важнейшее чувство в жизни, которое окрыляет, поднимает до небес, дает энергию, драйв, молодость, радость», — рассказывает артистка.

В лирическом видео, созданном с помощью ИИ, исполнительница поделилась трогательными архивными кадрами в фате и роскошном свадебном платье. Фанаты мгновенно взорвались волной комплиментов и предположений — не готовится ли звезда к большому личному празднику?

«Эту песню я пела друзьям на свадьбах, и она настолько невероятно воспринималась, что становилась первым танцем. Я вижу эту песню как гимн свадьбы и первый танец», — добавила Бужинская.

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Новый трек «Така любов буває раз» уже называют соперником всех свадебных хитов последних лет.

«Невероятный хит, идеально подходит для первого свадебного танца», «У нас в августе свадьба, и я уже знаю, под какую песню будет наш первый танец», — пишут о песне поклонники.

Ранее сообщалось, как сеть отреагировала на свадьбу дочери Поляковой.

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