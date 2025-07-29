В полтора раза выше, чем в среднем по стране: в каком регионе получают самую высокую в Украине пенсию

В то время как некоторые украинские пенсионеры готовятся получать в августе надбавки от 450 до 3100 гривен, некоторые из них уже получают около 9000 гривен средней пенсии. Эта выплата почти в 1,5 раза выше средней пенсии по Украине в 6410 гривен на 1 июля текущего года.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины. По ее данным, в зависимости от области средняя пенсионная выплата в Украине колеблется между 4967 и 8858 гривнами.

Среди регионов с крупнейшими пенсионными выплатами, кроме столицы, также промышленные регионы: Донецкая область — более 7300 грн, Луганская область — около 7200 грн и Днепропетровская область — более 6800 грн. Самые же низкие выплаты получают пенсионеры в Тернопольской (4967 гривен), Черновицкой (5136 гривен) и Закарпатской (5211 гривен) областях.

Повышенные средние пенсии в Киеве и промышленных регионах объясняются в среднем более высокими заработными платами, с которых платятся повышенные социальные взносы в Пенсионный фонд Украины.

РЕКЛАМА

В целом по статистике среднюю пенсию до 3000 гривен получают 380 тысяч украинцев, до 4000 гривен — 3 млн 278 тыс., до 5000 гривен — 2 млн 101 тыс., до 10 тысяч — 2,98 млн и свыше 10 тысяч — 1 млн 519 тыс.

Вместе с тем в августе часть украинских пенсионеров рискует потерять свои пенсионные выплаты.

РЕКЛАМА

158

Читайте нас в Facebook