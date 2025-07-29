- 29.07 22:53 «Динамо» разгромило «Хамрун Спартанс» и гарантировало себе основную стадию еврокубков: видеообзор матча
- 29.07 22:27 Что подарить боссу на день рождения: также важно знать, какие подарки неуместны
- 29.07 21:59 Летний пирог от гастроблогера Марины Гармаш: деликатес, который готовится просто
- 29.07 21:30 Хочет, чтобы все были счастливы: Элтон Джон принялся мирить Бекхэмов с сыном
- 29.07 21:03 Домашнее средство для ежедневной чистки ванн: эффективное и доступное
- 29.07 20:35 В первые дни войны стал на защиту Украины: в Донецкой области погиб механизатор с Виннитчины
- 29.07 20:08 Кабачковый блинчик с форелью: идеальный вариант для завтрака
- 29.07 19:52 Дроны-перехватчики не панацея от БПЛА: эксперт рассказал, в чем минус такой стратегии
- 29.07 19:31 Ракам — «Туз мечей» и озарение, Скорпионам — «Маг» и новые горизонты: Таро-прогноз на 30 июля
- 29.07 19:17 Уже завидую: ведущий «Холостяка» впервые «засветил» участниц нового сезона
- 29.07 18:41 По квартирам киевлян ходят инспекторы: что важно знать
- 29.07 18:30 Кабачковая лазанья: без теста и лишнего жира
В полтора раза выше, чем в среднем по стране: в каком регионе получают самую высокую в Украине пенсию
В то время как некоторые украинские пенсионеры готовятся получать в августе надбавки от 450 до 3100 гривен, некоторые из них уже получают около 9000 гривен средней пенсии. Эта выплата почти в 1,5 раза выше средней пенсии по Украине в 6410 гривен на 1 июля текущего года.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины. По ее данным, в зависимости от области средняя пенсионная выплата в Украине колеблется между 4967 и 8858 гривнами.
Среди регионов с крупнейшими пенсионными выплатами, кроме столицы, также промышленные регионы: Донецкая область — более 7300 грн, Луганская область — около 7200 грн и Днепропетровская область — более 6800 грн. Самые же низкие выплаты получают пенсионеры в Тернопольской (4967 гривен), Черновицкой (5136 гривен) и Закарпатской (5211 гривен) областях.
Повышенные средние пенсии в Киеве и промышленных регионах объясняются в среднем более высокими заработными платами, с которых платятся повышенные социальные взносы в Пенсионный фонд Украины.
В целом по статистике среднюю пенсию до 3000 гривен получают 380 тысяч украинцев, до 4000 гривен — 3 млн 278 тыс., до 5000 гривен — 2 млн 101 тыс., до 10 тысяч — 2,98 млн и свыше 10 тысяч — 1 млн 519 тыс.
Вместе с тем в августе часть украинских пенсионеров рискует потерять свои пенсионные выплаты.158
Читайте нас в Facebook