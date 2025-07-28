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Овнам — «Маг», Львам — «Сила», а Близнецам — «Колесо Фортуны»: Таро-прогноз и советы карт на 29 июля
В августе представители каждого знака зодиака смогут привлекать успех и удачу с помощью своего цвета и счастливых цифр. А как облегчить себе жизнь завтра, посоветовали карты Таро в специальном прогнозе, опубликованном slovofraza.com.
Козерог — «Император»
Карта обещает уверенность, стабильность и власть над ситуацией. Ваши решения будут важны и принесут плоды, если вы проявите ответственность. День подходит для организации дел и укрепления авторитета. В личной сфере важна забота о близких. Совет карт: Вечером лучше провести время в кругу семьи или с теми, кто вас поддерживает.
Водолеи — «Солнце»
Радостный, яркий и успешный день. Все будет удаваться легко, возможно признание достижений. В личной жизни ожидаются счастливые моменты. День подходит для отдыха, встреч с друзьями и новых впечатлений. Совет карт: Вечером будет полезно посвятить время тому, что доставляет вам удовольствие.
Рыбы — «Луна»
Возможна неясность или сомнения. Не делайте поспешных выводов, проверяйте информацию. В личной жизни возможны недоразумения, важно говорить откровенно. В работе избегайте рискованных решений. День благоприятен для творчества. Совет карт: Вечером карты рекомендуют расслабиться и уделить внимание снам или внутренним ощущениям — они могут подсказать важные ответы.
Овен — «Маг»
День силы, инициативы и креативности. Вам будет легко добиваться успеха, используя свои таланты. В личной жизни возможна новая страсть или важный разговор. Совет карт: Важно контролировать свои эмоции и слова. Вечером полезно заняться тем, что наполняет вас вдохновением и помогает расслабиться.
Телец — «Императрица»
День наполнен гармонией, теплом и возможностью создать что-нибудь новое. Ожидается успех в делах, связанных с творчеством и семьей. Прислушайтесь к интуиции. Совет карт: Думайте о хороших вещах, и по всей вероятности, вы получите хорошие новости относительно личной жизни или финансов.
Близнецы — «Колесо Фортуны»
День приведет к изменениям и неожиданным событиям, которые могут изменить ваши планы. Будьте готовы к новым шансам и быстрым решениям. Возможны предложения в профессиональной сфере и яркие эмоции в личной жизни. Совет карт: Вечером будет полезно обдумать, как использовать появившиеся возможности с максимальной пользой.
Рак — «Высший Суд»
Это день переосмысления и важных решений. Взгляните на прошлые ошибки, сделайте выводы. Возможно, придется завершить что-нибудь важное. В работе подходящий момент для подведения итогов. В личных отношениях нужен откровенный разговор. Совет карт: Вечером Таро советуют уделить время внутреннему покою и медитации, чтобы найти ответы на волнующие вопросы.
Лев — «Сила»
День уверенности и внутренней гармонии. Вы легко справитесь с трудностями, если будете действовать спокойно. Ваши идеи могут получить поддержку. Укрепление отношений. Совет карт: Вечером звезды советуют побаловать себя чем-нибудь приятным и расслабляющим.
Дева — «Уединитель»
Время уединения и поиска внутренних ответов. Остановитесь, чтобы обдумать дальнейшие шаги. В работе лучше заниматься планированием и анализом. В отношениях с близкими проявите мудрость и терпение. Совет карт: Вечером для вас будет удачным спокойный отдых, чтение или любая деятельность, которая помогает расслабиться и наполниться энергией.
Весы — «Звезда»
День надежды, вдохновения и новых идей. Ощутите прилив сил и уверенности в достижении мечтаний. Прекрасное время для творчества и общения. В личной жизни ожидается гармония. Совет карт: Вечером карты советуют провести время в компании близких людей или заняться чем-то, что доставляет радость.
Скорпион — «Башня»
Неожиданные события, нарушающие привычное течение дел, но принесут освобождение от ненужного. Будьте готовы к переменам. День требует хладнокровия и гибкости. Совет карт: Вечером вам лучше заняться восстановлением внутреннего равновесия.
Стрелец — «Мир»
День гармонии, завершения и радости достигнутого. Прекрасный день для подведения итогов. Возможны долгожданные новости. Тепло и взаимопонимание в отношениях. Совет карт: Вечером Таро советуют посвятить время своим мечтам и планированию будущего.
Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа.9066
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Овнам — «Маг», Львам — «Сила», а Близнецам — «Колесо Фортуны»: Таро-прогноз и советы карт на 29 июля