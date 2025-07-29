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На каком канале бесплатно смотреть онлайн «Санта-Колома» — «Полесье»: расписание трансляций и прогноз на еврокубковый матч
В четверг, 31 июля, житомирское «Полесье», сенсационно проигравшее «Санта-Коломе» домашнюю встречу в Прешове (1:2), проведет с бронзовым призером чемпионата Андорры ответный матч 2-го отборочного этапа Лиги конференций на стадионе национальной федерации футбола в городе Энкамп (арбитр — Бен Макмастер из Северной Ирландии).
Как известно, соперник житомирян до успеха в Словакии в 1-м отборочном раунде сотворил громкую сенсацию, выбив из еврокубков боснийский «Борац», который в прошлом сезоне дошел до 1/8 финала Лиги конференций. В первой встрече подопечные аргентинца Федерико Бессоне разгромили соперника в гостях (4:1), а в ответной — в меньшинстве сумели сохранить добытое преимущество (0:2).
Что же касается команды Руслана Ротаня, то она 29 июля вылетела из Словакии в испанскую Жирону, а уже оттуда добиралась до крошечной Андорры автобусом.
Букмекеры в предстоящем поединке снова видят фаворитом украинский клуб. К примеру, контора William Hill ставки на победу «Санта-Коломы» в основное время принимает с коэффициентом 4,80, на ничью — 4,00, на выигрыш житомирян — 1,57.
В прямой трансляции матч «Санта-Колома» — «Полесье» на территории Украины покажет (начало — в 19:00) канал «КС ТВ I Еврокубки» (в разделе «Спорт» на «Киевстар ТВ»). Чтобы бесплатно смотреть поединок, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.
Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Ответный матч
31 июля (четверг)
«Санта-Колома» — «Полесье» 19:00 «КС ТВ I Еврокубки» (на «Киевстар ТВ»)
Напомним, что если «Полесье» пройдет «Санта-Колому», то встретится в 3-м раунде квалификации Лиги конференций с победителем противостояния между венгерским «Пакшем» и словенским «Марибором» (первый матч — 1:0). Первая игра — 7 августа дома, ответная — 14-го в гостях. В противном случае команда Руслана Ротаня прекратит выступления в еврокубках.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую трансляцию отборочного матча Лиги Европы «Шахтер» — «Бешикташ».
Фото ФК «Полесье»
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