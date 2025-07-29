Ракам — «Туз мечей» и озарение, Скорпионам — «Маг» и новые горизонты: Таро-прогноз на 30 июля

В восточном гороскопе на неделю 28 июля — 3 августа говорится, что многие знаки зодиака смогут улучшить свое финансовое положение. Это благоприятное время для решения не только денежных, карьерных, но и личных задач.

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А карты Таро подскажут время, когда любая мелочь имеет значение и способна привести к значительным переменам.

ОВЕН — Императрица

Овны смогут найти ответы на важные вопросы, касающиеся семьи, карьеры или собственных желаний. Ваши слова и поступки будут иметь особую силу. Не бойтесь довериться своей интуиции и эмоциям — они станут вашими главными помощниками.

ТЕЛЕЦ — Туз Кубков

Тельцов ожидают приятные новости. Стоит позволить себе открыться эмоциям, показать свою искренность и мягкость. Это хороший момент для примирений, признаний или укрепления уже существующих связей.

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БЛИЗНЕЦЫ — Колесо Фортуны

Близнецы на пороге перемен. Вам нужно проявить гибкость и способность подстраиваться под обстоятельства. Возможно, вам выпадет шанс, которого вы давно ждали, но он потребует решительности и быстрых действий. Перемены — возможность перейти на новый уровень.

РАК — Туз Мечей

Раков ожидает день озарений. Возможно, вы найдете способ окончательно решить проблему, которая долго тревожила вас, или получите важную информацию, меняющую ваши взгляды. Если потребуется принять важное решение — делайте это уверенно.

ЛЕВ — Сила

Львы смогут добиться успеха только мягкой, но настойчивой энергией. Избегайте излишней агрессии или давления на окружающих. Любые преграды окажутся преодолимыми, если действовать с уверенностью и внутренним равновесием.

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ДЕВА — Девятка Денариев

Дев ожидают успехи в финансовых делах, карьерных вопросах или долгосрочных проектах. День также благоприятен для наведения порядка в личных финансах. Вы почувствуете уверенность в своих силах и осознаете, что находитесь на верном пути.

ВЕСЫ — Шестерка Жезлов

Весам карта предсказывает победу, удачу и успех в делах. Возможно, вы получите похвалу от руководства, достигнете важной цели. Важно проявить инициативу, потому что удача на вашей стороне.

СКОРПИОН — Маг

Скорпионам откроются новые горизонты и возможность проявить все свои скрытые способности. Это идеальное время для новых проектов, переговоров и активных действий. Используйте этот день для укрепления своих позиций и достижения целей.

СТРЕЛЕЦ — Солнце

Стрельцы смогут справиться с любыми задачами. Все события этого дня будут складываться в вашу пользу. Постарайтесь провести день максимально продуктивно и с удовольствием, ведь именно радость станет источником вашей энергии.

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КОЗЕРОГ — Девятка Жезлов

Козерогам важно не сдаваться, даже если обстоятельства кажутся сложными. Нужно проявить лишь немного терпения и у вас все получится. Важно сохранять внутреннюю стойкость и не поддаваться сомнениям.

ВОДОЛЕЙ — Звезда

Водолеи ощутят желание двигаться вперед и надежду на лучшее будущее. Возможно, у вас появится новая цель, которая наполнит жизнь смыслом. Полезно строить планы и верить в свои силы.

РЫБЫ — Суд

Рыбы сделают важные выводы, которые помогут им избавиться от старых страхов или ошибок. День идеально подходит для анализа своих поступков, примирений и завершения нерешенных дел. Нужно только проявить честность перед собой и другими, тогда судьба даст вам шанс начать новый этап жизни.

Финансовый гороскоп на 28 июля — 3 августа для всех знаков зодиака читайте на сайте «ФАКТОВ».

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