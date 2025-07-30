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Украина

Украинский флаг над Тендровской косой: разведчики ГУР успешно уничтожили позицию оккупантов в Черном море

9:14 30 июля 2025
Украинские разведчики высадились на Тендровской косе. Скрин видео ГУР МО

После уничтожения российского истребителя Су-27УБ на аэродроме оккупантов в Краснодарском крае украинские разведчики снова отличились. В ночь на 28 июля воины Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины совершили впечатляющую операцию на Тендровской косе в северной части Черного моря. Как сообщили в ГУР, украинские спецназовцы высадились на острове, ликвидировали оккупационную позицию, уничтожили российские комплекс радиоэлектронной борьбы «Зонт», радиолокационную станцию «Роса» и личный состав врага. Операция прошла без потерь среди наших сил.

Этот успех демонстрирует не только профессионализм военной разведки, но и эффективную координацию с гражданским обществом. Как отметили в украинской разведке, задачу удалось реализовать благодаря новым плавсредствам, переданным в рамках проекта «Катера для ГУР».

«Новые катера — это возможность действовать неожиданно, там, где противник этого не ожидает «, — отмечают в ГУР.

Ранее Тендровская коса, стратегически расположенная у южного побережья Украины, оказалась под контролем российских войск. Ее возвращение в форме демонстративной высадки с поднятием украинского флага стало не только тактической победой, но и символом стойкости и восстановления контроля над морским пространством. Почти год назад украинские спецназовцы уже атаковали врага на Тендровской косе. К сожалению, тогда свое последнее сражение принял отважный старший матрос Станислав Марченков, о котором «ФАКТАМ» рассказала мама Героя.

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