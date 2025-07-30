- 30.07 23:24 Стал известен соперник «Динамо» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов
- 30.07 22:29 Комплимент от шефа в ресторане: что нужно знать гостю
- 30.07 22:02 Укроп с солью на зиму: секреты заготовки от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш
- 30.07 21:33 Всегда буду открыта для любви: Дженнифер Энистон поразила признанием
- 30.07 21:02 Достаточно двух средств: как избавиться от желтых пятен на одежде
- 30.07 20:45 «На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 30.07 20:34 Пошел на войну со словами: «Если не мы — то кто»: спустя год ожиданий бойца из Ровенской области признали погибшим
- 30.07 20:07 Соленые огурцы по-монастырски: замечательный старинный рецепт
- 30.07 19:59 Львам — «Солнце», Тельцам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 31 июля
- 30.07 19:41 Россияне все чаще применяют бронетехнику в атаках: чем это опасно
- 30.07 19:36 Правительство изменит порядок получения соцвыплат: что нужно знать
- 30.07 19:24 Легенда биатлона Лаура Дальмайер погибла при восхождении на гору в Пакистане
«Я не знаю, повлияет ли»: Трамп уточнил свой ультиматум путину
Президент США Дональд Трамп уточнил свой ультиматум россии по прекращению войны в Украине.
«У россии есть десять дней с сегодняшнего дня, — сказал Трамп 28 июля журналистам на обратном рейсе из Шотландии в Вашингтон на самолете Air Force One. — Затем США введут карательные тарифы на союзников россии».
Как сообщает издание NTV, американский президент угрожал таким странам, как Китай, Индия и Бразилия, увеличением тарифов на «около 100 процентов», если они будут продолжать покупать дешевую нефть и газ у россии. Одновременно Дональд Трамп выразил сомнения в эффективности так называемых вторичных санкций.
«Я не знаю, повлияет ли это на россию, — сказал президент США. — Очевидно, путин хочет продолжить войну».
В свою очередь заместитель председателя Совбеза россии дмитрий медведев после этого заявил, что такие слова президента США приближают его страну к войне с кремлем.
«Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между россией и Украиной, а с его собственной страной», — пригрозил медведев Трампу в соцсети Х.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп отвел россии 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной. Но поняв, что прогресса нет, заговорил о 10−12 днях на заключение перемирия. Когда президента США спросили, получал ли он какие-либо сообщения о намерениях россии, Трамп ответил, что нет.218
Читайте нас в Facebook
Готовим борщ, вкуснее, чем у мамы: Александр Городник поделился с мужчинами секретами приготовления национального блюда