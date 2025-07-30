«Я не знаю, повлияет ли»: Трамп уточнил свой ультиматум путину

Президент США Дональд Трамп уточнил свой ультиматум россии по прекращению войны в Украине.

«У россии есть десять дней с сегодняшнего дня, — сказал Трамп 28 июля журналистам на обратном рейсе из Шотландии в Вашингтон на самолете Air Force One. — Затем США введут карательные тарифы на союзников россии».

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Как сообщает издание NTV, американский президент угрожал таким странам, как Китай, Индия и Бразилия, увеличением тарифов на «около 100 процентов», если они будут продолжать покупать дешевую нефть и газ у россии. Одновременно Дональд Трамп выразил сомнения в эффективности так называемых вторичных санкций.

«Я не знаю, повлияет ли это на россию, — сказал президент США. — Очевидно, путин хочет продолжить войну».

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В свою очередь заместитель председателя Совбеза россии дмитрий медведев после этого заявил, что такие слова президента США приближают его страну к войне с кремлем.

«Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между россией и Украиной, а с его собственной страной», — пригрозил медведев Трампу в соцсети Х.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп отвел россии 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной. Но поняв, что прогресса нет, заговорил о 10−12 днях на заключение перемирия. Когда президента США спросили, получал ли он какие-либо сообщения о намерениях россии, Трамп ответил, что нет.

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