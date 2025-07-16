Несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, президент рф хочет продолжать войну в Украине, по словам нескольких кремлевских инсайдеров. Это продлится до тех пор, пока Запад не согласится на мирные условия путина. Об этом сообщают три источника из кремля. Территориальные требования путина могут даже расшириться, если российские войска будут продвигаться дальше. Российский президент считает, что экономика и армия россии достаточно сильны даже при условии дальнейших санкций Запада, пишет N-TV.

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Президент США Дональд Трамп недавно выразил разочарование отказом путина согласиться на прекращение огня. Трамп заявил BBC: «Я разочарован им, но я не закончил с ним разговор. Но я разочарован им».

Президент США объявил о новых поставках оружия Украине и пригрозил ужесточением санкций. Тем не менее, путин не желает поддаваться давлению Запада, по словам инсайдеров. Он убежден, что россия может справиться с дополнительным экономическим бременем — тарифами США на покупателей российской нефти.

«путин считает, что никто, включая американцев, серьезно не проговаривал с ним детали мира в Украине. Поэтому он будет продолжать, пока не получит то, чего хочет, — сказал один из инсайдеров, который пожелал остаться анонимным. — путин ценит свои отношения с Трампом и провел плодотворные переговоры с переговорщиком Стивом Уиткоффом, но интересы россии — превыше всего».

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Трамп несколько раз разговаривал с путиным по телефону с момента своего возвращения в Белый дом и стремился к сближению с россией. Администрация Трампа отказалась от поддержки вступления Украины в НАТО и подняла вопрос о возможности признания аннексии Крыма. Инсайдеры ожидают дальнейшей эскалации конфликта и предупреждают о ядерной опасности в противостоянии двух крупнейших держав мира.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Северная Корея поставила россии огромное количество снарядов калибра 152 мм, а нерешительность союзников Украины позволяет рф продолжать войну.

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