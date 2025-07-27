Разочарование, ультиматумы, оружие: как Трамп пытается сломить сопротивление кремля

Дональд Трамп разочарован путиным. Это привело к дополнительной поддержке Украины и обещаниям усиления давления на россию. Так, Трамп объявил, что Соединенные Штаты будут продавать оружие европейским странам, которые в свою очередь будут поставлять его в Украину. Также он пригрозил ввести «очень строгие» тарифы, если россия не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

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Похоже, американский президент пришел к выводу, что путин является препятствием для мира в Украине, который Трамп обещал обеспечить. Что, несмотря на визиты в москву специального посланника американского президента и несколько телефонных звонков между Трампом и путиным, российский президент не просто продолжил свое вторжение, но и ускорил его, сообщает The New York Times.

Как говорится в статье, Дональд Трамп прав: путин действительно может думать, что ему не нужно идти на компромиссы, что он все еще может добиться своего в Украине, если будет продолжать борьбу. Но если Трамп считает, что дипломатия потерпела неудачу, он ошибается. Нескольких телефонных звонков и пары визитов недостаточно, чтобы прекратить войну. И никто — возможно, даже сам путин — не знает, на что он согласится, если бы ему представили настоящий переговорный процесс, который потребует компромиссов от всех сторон.

Настаивание американского президента на прекращении войны в Украине уже принесло некоторые важные результаты. Благодаря его тактике кнута и пряника начались различные консультации. россия и Украина не проводили мирные переговоры с 2022 года, но они трижды встречались в этом году, последний раз в 23 июля.

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Эти встречи не смогли снизить интенсивность войны, хотя и привели к большому обмену пленными. Но прекращение огня остается недостижимым. путин четко дал понять, что не откажется от рычагов влияния, которые ему дает продолжение боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, требует полного прекращения огня, прежде чем обсуждать долгосрочное мирное соглашение.

Возобновившиеся дипломатические усилия Америки могут подтолкнуть стороны к заключению рамочного соглашения — документа, определяющего параметры окончательного урегулирования. Имея уверенность в том, куда приведут мирные переговоры, путин может согласиться на прекращение огня, от которого он до сих пор отказывался.

Конечно, возможно, что даже при всех усилиях администрации Трампа путин все равно заблокировал бы соглашение. Но мы еще этого не проверяли. Переговоры по прекращению войны в Украине не провалились. Они еще не начались должным образом, отмечают журналисты.

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Тем временем Соединенные Штаты в ООН напомнили кремлю о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней.

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