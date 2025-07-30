Усиливаем защиту: немецкие системы IRIS-T перехватывают российские баллистические ракеты

Украина полагается на несколько систем IRIS-T из Германии для защиты от российских воздушных атак. В вооруженных силах говорят, что они доказали свою ценность. По словам посла Украины в Германии Алексея Макеева, украинские бойцы сообщали о случаях, когда системы ПВО IRIS-T успешно перехватывали даже российские баллистические ракеты.

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«Бойцы сказали, что были случаи, когда IRIS-T удавалось сбить баллистическую ракету, но эти системы все же имеют другое назначение», — цитирует дипломата издание N-TV.

По информации издания, ЗРК IRIS-T SLM производится компанией Diehl Defence и предназначена в первую очередь для уничтожения атакующих беспилотников и крылатых ракет.

Для баллистических ракет, которые представляют еще большую угрозу, обычно используется американская система ПВО Patriot. По словам посла, Украина сейчас получила семь систем зенитно-ракетной обороны IRIS-T SLM от Германии. Всего заказано 18 систем.

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Кроме системы средней дальности IRIS-T SLM, Украина также имеет систему IRIS-T SLS. Она предназначена для борьбы с угрозами на непосредственной близости.

Напомним, что Германия является одним из крупнейших сторонников усиления противовоздушной обороны Украины и, помимо IRIS-T, также предоставила три американские системы Patriot. Переговоры относительно еще двух систем Patriot продолжаются уже несколько недель.

Ранее сообщалось, что специалист по РЭБ рассказал об усовершенствовании российских «Шахедов».

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