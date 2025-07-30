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Требуют немедленно исправить: в Китае отреагировали на новые санкции от Украины
Украина вводит санкции не только против российских пропагандистов. В Пекине выразили недовольство тем, что Украина ввела санкции в отношении некоторых китайских физических и юридических лиц. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.
«Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве или разрешения Совета Безопасности ООН. Мы призываем украинскую сторону немедленно исправить свою ошибку и устранить негативное влияние», — говорится в заявлении спикера.
Го Цзякунь добавил, что Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний.
Добавим, что 27 июля Киев ввел против ряда российских компаний, а также физических и юридических лиц из Китая, Ирана и других стран новые санкции. Владимир Зеленский отметил, что из 18-го санкционного пакета ЕС применены ограничения, в частности к структурам, связанным с российским теневым танкерным флотом.
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