Где и когда бесплатно смотреть онлайн «Партизан» — «Александрия»: какими видят букмекеры шансы украинского клуба на успех в Белграде

В четверг, 31 июля, вице-чемпион Украины «Александрия», проигравшая «Партизану» номинально домашнюю встречу (0:2), проведет на клубной арене вице-чемпиона Сербии в Белграде ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций (арбитр — Генрик Налбандян из Армении).

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К сожалению, после осечки в Катовице безвыигрышная серия «Александрии» на международной арене возросла до девяти матчей (четыре ничьи, пять поражений). Последний раз команда побеждала в августе 2017-го румынскую «Астру» (1:0) в квалификации Лиги Европы.

В предстоящем матче букмекеры видят фаворитом «друзей россии» из сербского клуба. К примеру, контора William Нill ставки на победу «Партизана» в основное время принимает с коэффициентом 2,00, на ничью — 3,30, на выигрыш подопечных Кирилла Нестеренко — 3,50.

В прямой трансляции матч «Партизан» — «Александрия» на территории Украины покажет (начало — в 22:00) канал «КС ТВ I Еврокубки» (в разделе «Спорт» на «Киевстар ТВ»). Чтобы бесплатно смотреть поединок, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.

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Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Ответный матч

31 июля (четверг)

«Партизан» — «Александрия» 22:00 «КС ТВ I Еврокубки» (на «Киевстар ТВ»)

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Напомним, что если «Александрия» все-таки пройдет «Партизан», то встретится в 3-м раунде квалификации Лиги конференций с неудачником противостояния между датским «Мидтьюлландом» и шотландским «Хибернианом», сыгравшими в первом матче вничью — 1:1. Первая игра — 7 августа дома, ответная — 14-го в гостях. В противном случае команда Кирилла Нестеренко прекратит выступлени в еврокубках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов разгромило по сумме двух встреч со счетом 6:0 «Хамрун Спартанс».

Фото ФК «Александрия»

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