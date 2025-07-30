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Где и когда бесплатно смотреть онлайн «Партизан» — «Александрия»: какими видят букмекеры шансы украинского клуба на успех в Белграде
В четверг, 31 июля, вице-чемпион Украины «Александрия», проигравшая «Партизану» номинально домашнюю встречу (0:2), проведет на клубной арене вице-чемпиона Сербии в Белграде ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций (арбитр — Генрик Налбандян из Армении).
К сожалению, после осечки в Катовице безвыигрышная серия «Александрии» на международной арене возросла до девяти матчей (четыре ничьи, пять поражений). Последний раз команда побеждала в августе 2017-го румынскую «Астру» (1:0) в квалификации Лиги Европы.
В предстоящем матче букмекеры видят фаворитом «друзей россии» из сербского клуба. К примеру, контора William Нill ставки на победу «Партизана» в основное время принимает с коэффициентом 2,00, на ничью — 3,30, на выигрыш подопечных Кирилла Нестеренко — 3,50.
В прямой трансляции матч «Партизан» — «Александрия» на территории Украины покажет (начало — в 22:00) канал «КС ТВ I Еврокубки» (в разделе «Спорт» на «Киевстар ТВ»). Чтобы бесплатно смотреть поединок, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.
Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Ответный матч
31 июля (четверг)
«Партизан» — «Александрия» 22:00 «КС ТВ I Еврокубки» (на «Киевстар ТВ»)
Напомним, что если «Александрия» все-таки пройдет «Партизан», то встретится в 3-м раунде квалификации Лиги конференций с неудачником противостояния между датским «Мидтьюлландом» и шотландским «Хибернианом», сыгравшими в первом матче вничью — 1:1. Первая игра — 7 августа дома, ответная — 14-го в гостях. В противном случае команда Кирилла Нестеренко прекратит выступлени в еврокубках.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов разгромило по сумме двух встреч со счетом 6:0 «Хамрун Спартанс».
Фото ФК «Александрия»66
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«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк