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«Александрия» проиграла «друзьям россии» из «Партизана»: видеообзор матча квалификации Лиги конференций
В четверг, 24 июля, вице-чемпион Украины «Александрия» провела на Муниципальном стадионе в польском «Катовице» матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций против серебряного призера чемпионата Сербии «Партизана», который в прошлом сезоне был посрамлен киевским «Динамо» (2:6 в гостях и 0:3 дома)
Лига конференций. 2-й раунд квалификации. Первый матч
«Александрия» (Украина) — «Партизан» (Сербия) — 0:2
«Александрия»: Шевченко, Ндика, Скорко, Кампуш, Беиратш, Шостак (Ващенко, 61), Ковалец (Булеца, 61), Мишнев, Безерра (Козак, 77), Цара (Жота, 61), Амарал (Кулаков, 69).
Голы: Костич (14), Угрешич (56).
Первый за шесть лет еврокубковый поединок александрийцы провели под началом нового тренера — 33-летнего Кирилла Нестеренко, сменившего у руля команды Руслана Ротаня. И дебют новому наставнику не особо удался. В поединке с белградцами, которые в нынешнем сезоне уже успели проиграть в отборе Лиги Европы кипрскому АЕКу (0:1 на выезде, 2:1 в дополнительное время на своем поле; по пенальти — 5:6), коллектив из Кировоградской области создавал моменты, а сербские «друзья.россии»… забивали. Точных ударов Костича и Угрешича «Партизану» хватило с лихвой.
К сожалению, безвыигрышная еврокубковая серия «Александрии» увеличилась до девяти матчей (четыре ничьи, пять поражений). Последний раз команда побеждала в августе 2017-го румынскую «Астру» (1:0) в квалификации Лиги Европы.
Ответная встреча соперников состоится 31 июля в столице Сербии Белграде. При этом УЕФА из соображений безопасности запретил болельщикам присутствовать на гостевых матчах своих команд.
Напомним, что если «Александрия» пройдет «Партизан», то встретится в 3-м раунде квалификации Лиги конференций с неудачником пары «Мидтьюлланд» (Дания) — «Хиберниан» (Шотландия). Первая игра — 7 августа дома, ответная — 14-го в гостях. В противном случае команда Кирилла Нестеренко прекратит выступлени в еврокубках.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов разгромило в гостях «Хамрун Спартанс».
Фото ФК «Александрия»
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