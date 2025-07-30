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Мир

Лед тронулся: принц Гарри сделал королевской семье предложение, которое поможет наладить их отношения

14:52 30 июля 2025
Принц Гарри и Меган Маркл, фото MEGA

Существует вероятность того, что сериал под названием «Скандал в британской королевской семье» вскоре закончится хеппи-эндом. В СМИ появилась информация, что якобы во время тайной встречи в Лондоне мятежный принц Гарри передал своим родственникам предложение, которое должно стать важным шагом к примирению.

Об этом изданию Radar Online рассказали инсайдеры.

В частности, герцог Сассекский предлагает раскрыть план своих дел и поездок на ближайшее будущее.

«Если вам кажется, что подобный жест — это какая-то мелочь, которая ничего не означает, то вы глубоко ошибаетесь. Взять хотя бы недавний случай, когда Гарри отправился в Анголу, и новости на эту тему превзошли публикации о новом портрете королевы Камиллы, выпущенном дворцом к ее семидесятилетию. После того, как принц и его семья обменяются своими графиками, таких ситуаций можно будет легко избежать», — объясняет издание.

Также инсайдеры отметили, что раньше Гарри стремился к конкуренции, но теперь сменил гнев на милость и стремится к урегулированию конфликта с близкими.

Король, в свою очередь, тоже надеется наладить отношения с сыном, чтобы быть ближе к внукам в США.
Напомним, Чарльз III так хочет наладить отношения с младшим сыном, что даже решился на очень необычный шаг.

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