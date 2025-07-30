- 07:39 Стал известен соперник «Динамо» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов
- 30.07 22:29 Комплимент от шефа в ресторане: что нужно знать гостю
- 30.07 22:02 Укроп с солью на зиму: секреты заготовки от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш
- 30.07 21:33 Всегда буду открыта для любви: Дженнифер Энистон поразила признанием
- 30.07 21:02 Достаточно двух средств: как избавиться от желтых пятен на одежде
- 30.07 20:45 «На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 30.07 20:34 Пошел на войну со словами: «Если не мы — то кто»: спустя год ожиданий бойца из Ровенской области признали погибшим
- 30.07 20:07 Соленые огурцы по-монастырски: замечательный старинный рецепт
- 30.07 19:59 Львам — «Солнце», Тельцам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 31 июля
- 30.07 19:41 Россияне все чаще применяют бронетехнику в атаках: чем это опасно
- 30.07 19:36 Правительство изменит порядок получения соцвыплат: что нужно знать
- 30.07 19:24 Легенда биатлона Лаура Дальмайер погибла при восхождении на гору в Пакистане
Лед тронулся: принц Гарри сделал королевской семье предложение, которое поможет наладить их отношения
Существует вероятность того, что сериал под названием «Скандал в британской королевской семье» вскоре закончится хеппи-эндом. В СМИ появилась информация, что якобы во время тайной встречи в Лондоне мятежный принц Гарри передал своим родственникам предложение, которое должно стать важным шагом к примирению.
Об этом изданию Radar Online рассказали инсайдеры.
В частности, герцог Сассекский предлагает раскрыть план своих дел и поездок на ближайшее будущее.
«Если вам кажется, что подобный жест — это какая-то мелочь, которая ничего не означает, то вы глубоко ошибаетесь. Взять хотя бы недавний случай, когда Гарри отправился в Анголу, и новости на эту тему превзошли публикации о новом портрете королевы Камиллы, выпущенном дворцом к ее семидесятилетию. После того, как принц и его семья обменяются своими графиками, таких ситуаций можно будет легко избежать», — объясняет издание.
Также инсайдеры отметили, что раньше Гарри стремился к конкуренции, но теперь сменил гнев на милость и стремится к урегулированию конфликта с близкими.
Король, в свою очередь, тоже надеется наладить отношения с сыном, чтобы быть ближе к внукам в США.
Напомним, Чарльз III так хочет наладить отношения с младшим сыном, что даже решился на очень необычный шаг.
Читайте нас в Facebook
«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк