Принц Гарри раскрыл «шокирующую правду» после проигрыша в суде

Хотя юридическая битва принца Гарри, снова попавшего в скандал, возможно, не закончилась в его пользу, он все же обнаружил «шокирующую правду» во время этого процесса. Герцог Сассекский раскрыл некоторые детали в официальном заявлении, критикуя Исполнительный комитет по защите королевской семьи и публичных деятелей (RAVEC), пишет pagesix.com.

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«Решение суда подтверждает, что Исполнительный комитет по защите королевской семьи и публичных деятелей не соблюдал собственные обязательные процедуры, которые применяются ко всем другим лицам высокого риска и известным лицам», — написал Гарри.

Он также пообещал продолжать борьбу по этому делу, написав письмо министру внутренних дел, «с просьбой срочно рассмотреть этот вопрос и пересмотреть процедуру RAVEC».

Гарри продолжил называть длительную правовую борьбу «крайней мерой», которая, впрочем, «обнаружила шокирующую правду, начиная с того факта, что Королевский дом является ключевым лицом, принимающим решение по RAVEC, и моим единственным представителем по вопросам, касающимся моей безопасности».

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«В этом процессе я также узнал имена всех причастных, многие сразу ушли в отставку после того, как сыграли свою роль, — добавил он. — Великобритания — это место моего рождения, и она всегда будет частью того, кем я являюсь. Это место, которое я люблю, и страна, где родился мой сын. Я только хотел продолжать свою благотворительную работу, поддерживая дела и людей, которые так много для меня означают, и чтобы мои дети знали красоту моей родины».

На фоне заявлений о том, что он и его отец король Чарльз не общаются, он также повторил свои замечания о том, что 76-летний король имеет власть изменить ситуацию.

«В руках моего отца много контроля и возможностей. В конце концов все это можно решить через него, — утверждал Гарри. — Не обязательно вмешавшись, а отойдя в сторону, позволив экспертам сделать то, что необходимо».

Ранее оскорбленный принц Гарри шокировал британцев заявлением о его отце — короле Чарльзе.

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Фото: Getty Images

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