Томаты в августе: что нужно делать с растениями в разгар «помидорного» сезона

Несмотря на то, что в августе томаты уже активно созревают, многие огородники продолжают подкармливать растения, используя как проверенные, так и необычные, но эффективные методы, пишет ТСН.

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Если рассада была высажена правильно, то кусты томатов можно периодически подкармливать травяной сечкой, которую можно легко приготовить из любой травы. Для томатов это комфорт и питание.

Нужно немного отгрести почву, уложить вокруг куста измельченную любым способом траву, сено, солому, старые листья и снова окучить куст.

От этого польза томатам будет только польза. Органика очень быстро начинает разлагаться. Она помогает сохранять рыхлую почву, препятствует испарению влаги в жару и понемногу питает растение.

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Также помидорам нужен полив. Как известно, поливать взрослые томаты под корень достаточно сложно. Поэтому следует сделать поливочные арыки с уклоном, чтобы вода свободно стекала от одного к другому концу грядки.

В августе плоды томатов наливаются. Поэтому очень важно растения поддержать. Азот, магний, бор, фосфор, калий необходимы помидорам для того, чтобы плоды завязались и для повышения сахаристости в них. Все эти элементы также участвуют в фотосинтезе, необходимом для нормального течения плодоношения.

Подкармливать томаты нужно регулярно через каждые 10−14 дней. Для этого лучше использовать сброженный коровяк и травяной настой.

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Приготовить коровяк несложно: половину емкости заполнить гноем и долить воду до верха. Настоять в течение 5 дней. Для подкормки 1 л настоя разводить в 10 л воды и поливать растения под корень по влажной почве.

Для приготовления травяного настоя любую емкость плотно набить сорняками, овощными отходами или фруктовой падалицей. Все это залить водой, накрыть и оставить настаиваться 8−10 дней. Затем раствор развести водой (1:1) и использовать для полива.

Поливать таким настоем можно часто. Томаты очень хорошо отзываются на такую подкормку.

Подкормку томатов прекращают в конце августа.

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На высокорослых и поздних сортах прищипывают верхушку. Это нужно для того, чтобы прервать цветение верхних кистей и дать возможность вызреть всем завязавшимся плодам.

Раньше мы рассказывали, какие листья нужно удалять у томатов.

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