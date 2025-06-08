Какие листья нужно удалять у томатов, и вообще нужно ли это делать

Аграрии, которые выращивают томаты, часто делятся с коллегами своим опытом, дают важные советы или предупреждают о растениях — врагах помидоров.



Как оказалось, помидорам могут мешать не только растения-соседи, но и собственные листья, которые нужно удалять, пишет Ukr.Media.

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Речь идет о тех листьях, которые растут низко по стеблю. Если томаты выращивают в теплицах, то их листья обычно растут крупными и мясистыми.

Кроме того, появляются их достаточно много. Кусты загущаются, нарушается движение воздуха, ухудшается испарение влаги из почвы. А это — шаг к развитию болезней. В процессе роста и развития листья буквально ложатся, создавая мостик для грибков, быстрого распространения фитофторы.

Также у больших листьев большая площадь поверхности, с которой испаряется очень много влаги, исходящей именно из растения. Роскошные листья оттягивают на себя большое количество питательных веществ, необходимых для роста и созревания плодов.

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Так что опытные фермеры советуют лишние листья обрезать, чтобы сформировать здоровые кусты, избежать множества проблем и получить отличный урожай.

Но следует отметить, что листья из молодых растений удалять не следует. Это всегда стресс для томатов, который приведет к остановке роста.

Убирать листья нужно тогда, когда завязь плодов появится на первой кисти. Удалению подлежат листья, которые находятся под этой кистью. Но не все сразу, а постепенно, не больше двух-трех за один подход. В идеале это нужно делать раз в неделю, максимум два.

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Специалисты рекомендуют сначала удалять листья с северной стороны. Им достается гораздо меньше света, поэтому и процессы фотосинтеза идут не столь интенсивно. Но самое главное — из-за пребывания в тени именно на этих листьях лучше всего развиваются грибки.

Когда на первой кисти плоды созревают, на второй они как раз начинают наливаться. В это время можно удалять листья уже до второй кисти. Вот так постепенно и убирается лишняя зелень.

Также подлежат удалению нижние листья, которые часто начинают желтеть, покрываться пятнами. Все это признаки того, что к растению подобрались болезни. Нужно уничтожить поврежденные части, чтобы томат не стал ослабевать.

Также следует убирать любые пожелтевшие, высохшие листья. Никакой пользы растению они уже не принесут, но могут стать источником распространения болезней.

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Специалисты советуют удалять листья ранним утром, когда стоит теплая и солнечная погода. Если на улице пасмурно, то срезы на кустах дольше затягиваются, то есть увеличивается вероятность развития болезней и ослабления растений.

Листья можно обрезать или обламывать, одной рукой обязательно поддерживая стебель, чтобы не сломать его.

Фермер Валерий из Киевской области ранее показал и рассказал, как и почему нужно удалять листья на томатах. Его советы актуальны и сейчас.

Раньше мы рассказывали, как спасти помидоры от болезней с помощью известного аптечного средства.

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