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Шоу-бизнес

Сверхлюди: двенадцать ветеранов станут героями реалити

17:58 30 июля 2025
Надя Хильская стала ведущей реалити "Без меж". Фото из открытых источников

Под Киевом продолжаются съемки спортивного реалити «Без границ», ведущими которого стали актриса Надежда Хильская и блогер Анатолий Анатолич. Его героями станут 12 украинских ветеранов, а премьера запланирована на осень этого года. По словам авторов проекта, он доказывает, что даже после самых тяжелых травм можно жить по полной и вдохновлять других.

«Когда я получила предложение стать ведущей, я ни секунды не колебалась, ведь идея шоу очень сильная, а социальная задача — сверхважная, — сказала, презентуя реалити, Хильская. — Это сверхлюди, они невероятные, очень крутые».

Напомним, в 2023 году Надежда потеряла на войне мужа — актера и военного Алексея Хильского.

Среди участников реалити — ветераны войны: штурмовики, саперы, бойцы ССО и «Азова», полицейские, пережившие потерю конечностей, плен или тяжелую реабилитацию. В проекте покажут знакомство с семьями героев и путь восстановления после тяжелых испытаний.

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В эксклюзивном интервью ФАКТАМ эксперт «Взвешенных и счастливых» Светлана Фус рассказала о вызовах во время большой войны .

Фото из открытых источников

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