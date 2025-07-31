«Один рой саранчи может потребить столько же пищи в день, сколько 35 000 человек»: заместитель главы Госпродпотребслужбы о нашествии вредителя

Последние недели юг Украины заполонил опасный для урожая вредитель — саранча. Из-за засухи она быстро размножается. Хозяева и фермеры в отчаянии, ведь она не только уничтожает огородные культуры, но и наносит немалый ущерб посевам подсолнечника, под угрозой также кукуруза и зерновые культуры…

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Были ли раньше нашествия этого насекомого, насколько оно опасно и чего ожидать дальше — об этом «ФАКТАМ» рассказал Вадим Чайковский, главный государственный фитосанитарный инспектор Украины, заместитель главы Госпродпотребслужбы.

— Распространение саранчи произошло в Херсонской, Запорожской и частично в Одесской областях. В Запорожской области, в частности в пределах Кушугумского поселкового совета, 15 июля был введен особый режим защиты растений на площади более 21 600 га. Там создан Координационный штаб, в который вошли представители местных властей, аграрного сектора, ГСЧС и других служб.

В Херсонской области с 23 июня действует аналогичный режим на территории Борозенской громады. На сегодня обработано около 297 га, из них 27 га — посевы подсолнечника. По результатам мониторинга, новых очагов высокой плотности личинок пока не зафиксировано. В Одесской области при первых проявлениях саранчи была обработана территория на сельскохозяйственных угодьях. Особый режим защиты не вводился. И речь идет о районах Одесской области возле границ с Молдовой. Это связано с тем, что в соседней стране наблюдается превышение численности саранчи. В остальных регионах не наблюдается превышения численности саранчи, а значит, угрозы она не несет.

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Вадим Чайковский - главный государственный фитосанитарный инспектор Украины, заместитель главы Госпродпотребслужбы

— А что же стало причиной распространения саранчи, ведь в сети читаю версии, что ее могли «завезти оккупанты»?

— Нет, никто не завозил ее. Возникли благоприятные погодные условия для вредителя — высокая температура воздуха, длительная засуха и постоянные военные действия, ведущиеся на территории областей. Также имеем увеличение площадей — в частности, из-за катастрофы на Каховской ГЭС. Дополнительный фактор — заброшенные земли вблизи зоны боевых действий.

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— Какие последствия сейчас для сельского хозяйства?

— К счастью, промышленные посевы пока не понесли существенных потерь. Основной источник питания саранчи — камыш и дикорастущие травы.

— Были ли такие же масштабные случаи раньше?

— Да, подобные случаи массового распространения саранчи уже случались в прошлом. Приведу несколько примеров. 1958 год — в Украине зафиксировано значительное распространение саранчи, в частности в южных регионах, таких как Херсонская и Запорожская области. Урожай был частично уничтожен, и привлекались военные для борьбы с нашествием.

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2001−2004 годы — наблюдался рост численности саранчовых в отдельных южных районах Украины, однако ситуация не достигла критического уровня. Тогда применяли как авиаобработки, так и наземные средства. 2010−2011 годы — в степных зонах Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей отмечены очаги мигрирующей саранчи. Благодаря своевременному реагированию, массовых поражений удалось избежать.

2023 год — уже наблюдались предпосылки к увеличению численности саранчовых в Запорожской, Херсонской и частично Донецкой областях, однако масштаб был меньше текущего.

2024 год — на территории Слобожанского поселкового совета Чугуевского района Харьковской области был введен особый режим защиты растений на площади примерно 100 га (территория золоотвала Змиевской ТЭС ПАО «Центренерго»). Применяли как авиаобработки, так и наземные средства. Специализированными предприятиями были проведены ликвидационные и локализационные мероприятия на площади 342 гектаров.

Особый режим защиты растений действует на территории нескольких громад

— Какой вред несет саранча?

— Это в первую очередь уничтожение сельскохозяйственных культур. Саранча поедает зерновые (пшеницу, ячмень, кукурузу), бобовые (сою, горох), овощи (картофель, томаты, капусту), подсолнечник и другие технические культуры. Представьте себе, один рой саранчи может потреблять столько же пищи в день, сколько 35 000 человек. Также насекомое приводит к повреждению природной растительности и пастбищ. И это экономический ущерб.

— Как предотвратить такие эпизоды в будущем?

— Система защиты должна начинаться с профилактических мер, а именно с проведения обследования мест резервации. Учитывая, что большинство саранчовых живет и размножается на целинных заброшенных угодьях, пустырях при большом количестве воронок, наиболее эффективными мерами осенью являются дискование, боронование или вспашка всей площади в зависимости от характера ее использования. Не стоит использовать токсичные химические препараты. От них потом страдают не только вредители, но и полезные насекомые и птицы. Последние, кстати, саранчой питаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали о предупреждении ученых и политиков о том, что подрыв Каховской ГЭС является не просто военным преступлением, он приведет к экоциду.

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