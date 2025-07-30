Так ли страшна саранча и с чем ее едят: что нужно знать о вредителях, которые надвигаются на Украину

В конце прошлой недели жители Полтавщины начали выкладывать в соцсетях фотографии отдельных особей саранчи, которая появилась в этих широтах. Лично мне на глаза попали два сообщения из Полтавы и одно из Горишних Плавней. Очевидно, таких случаев гораздо больше. Но это еще не повод для паники. Обойдя несколько торговых точек на Центральном рынке в областном центре и заглянув в магазины, реализующие химические препараты, я убедилась, что ажиотажа среди населения не наблюдается. Во всяком случае продавцы говорят, что пока никто не интересуется препаратами для борьбы с саранчой, кроме меня. Впрочем, среди селян ведутся разговоры о том, кто как будет спасаться от нашествия насекомых, если они начнут массово перемещаться на Полтавщину. — Родственница с Днепропетровщины говорила, что они брызгают на рои разведенной с солью водой, — слышу на остановке разговор пожилых женщин. — А мне говорили, надо сделать настойку на чесноке или луке и добавить туда острый перец. Это надолго отпугивает саранчу… Но мы, конечно, не собираем базарные сплетни, а опираемся на комментарии специалистов.

У каждого взрослого была повинность собрать больше 3 литров… яиц вредителя

Саранча — один из древнейших мигрирующих растительноядных вредителей на планете. Эти насекомые при массовой миграции способны уничтожить все посевы сельскохозяйственных культур на больших площадях. В зоне риска — пшеница, ячмень, просо, кукуруза, подсолнечник, соя, рис, бобовые, травы, табак, бахчевые, морковь, свекла, картофель, плодовые деревья и декоративные растения, пишет «Агромаркет». Насекомым все равно, что есть: листья, стебли, цветы, незрелые плоды…

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За день саранча может преодолеть несколько сотен метров, а то и километров. Скорость их перемещения зависит от скорости и направления ветра.

Саранча во время массовой миграции способна уничтожить все посевы сельскохозяйственных культур на больших площадях.

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Саранча устраивала налеты на наши земли с давних времен. Так, в летописи за 1094 год читаем: «…пришла саранча на русскую землю 26 августа и поела всякие травы и много зерна. Не слышали такого с первых дней в земле русской, что видели глаза наши».

Наши благочестивые предки верили, что саранчу насылает Бог и она является предвестником войны. Поэтому сначала боялись ее уничтожать.

Но чем дальше, тем люди меньше надеялись на Бога. Каких только методов борьбы с вредителем (смешных и неэффективных) они не придумывали! Это можно проследить по историческим хроникам 1803 года, когда Полтавская и Черниговская губернии подверглись одному из самых серьезных нашествий саранчи.

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Осенью того года первый генерал-губернатор Малороссии Алексей Куракин разослал циркуляры уездным маршалам, городничим, нижним земским судам с требованием экстренно принять меры по борьбе с саранчой, которая залегла в почву на зиму. В срочном порядке были определены ответственные за борьбу дворяне, каждому из которых подчинялось по тысяче человек. Созданные отряды перепахивали земли на определенных территориях, чтобы уничтожить яйца насекомых. Другие рыли канавы, а потом сметали в них вредителей и закидывали землей. Где-то просто выжигали растительность, а где-то стелили толстым слоем солому на полях и поджигали. В других местах выгоняли на пастбища свиней и птиц, чтобы они поедали саранчу. А в Лубенском уезде ее растаптывали, когда утром и вечером она сбивалась в кучу. Некоторые помещики, чтобы снизить ущерб от саранчи, скашивали хлеб еще зеленым, но тогда она еще в большем количестве слеталась на соседние поля…

Согласно распоряжению генерал-губернатора, была установлена натуральная повинность, которой определялось, что каждый взрослый должен собрать более 3 литров… яиц вредителя.

Но это мало что дало. В конце весны и начале лета следующего года саранча снова начала массово размножаться. Она мигрировала стаями утром, после того, как спадала роса, и до заката. Вредители поедали стебли злаковых культур, а гречку съедали до корней. Нивы под гречкой были словно перепаханы…

Массовые нашествия саранчи на Полтавщине были в 1808-м, 1821-м и 1824 годах. Странно, но однажды утром в конце июля 1824-го, как писали очевидцы, саранча поднялась и улетела из Кибинцев и Яресек на север, почти не нанеся ущерба, чего никогда не было. Люди видели только страшную тучу, закрывавшую солнце посреди дня.

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Последнее из массовых вторжений вредителя на Полтавщину, по письменным упоминаниям, произошло в 1842 году.

Отзвук массовых нашествий этих насекомых остался в лексике украинского народа. «То — чиста сарана!» — говорим мы об уровне алчности людей.

Саранча, которую недавно заметили в Горишних Плавнях

Россияне виноваты, но ситуация контролируемая

В этом году впервые очаг перелетной, или азиатской, саранчи обнаружили 11 июля на территории Кушугумской громады Запорожской области, откуда она распространилась на Днепропетровщину. В Херсонской области, к счастью, удалось локализовать это нашествие благодаря оперативному применению химических препаратов на значительной площади полей.

Тем временем в Запорожской области специалисты фиксируют миграцию саранчи в юго-восточном направлении, то есть в сторону линии боевого столкновения.

Замглавы Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский в интервью Latifundist отметил, что ситуация управляемая, а нашествие саранчи в некоторых регионах Украины — это не катастрофа. Такие вспышки бывают каждый год.

Главными причинами нашествия вредных насекомых стали повышение среднесуточной температуры, изменение природно-климатических условий, разрушение россиянами Каховской ГЭС и заброшенные земли возле фронта в результате войны.

«Обмеление Каховского водохранилища создало условия для многих взрослых особей, чтобы хорошо отложить яйца, и абсолютно всё потомство выжило. Его не съели хищники, не склевали птицы, поэтому образовались огромные популяции», — объяснил «Українським новинам» доктор биологических наук, заведующий кафедрой Днепровского государственного аграрно-экономического университета профессор Роман Новицкий.

В настоящее время зафиксировано два вида саранчи — перелетная и египетская.

По официальным данным, только в Коммунарском районе Запорожской области площадь заражения вредителем превысила 2900 гектаров. В регионе даже объявляли особый режим реагирования из-за биологической угрозы сельскому хозяйству.

Полтавская и Кировоградская области, по мнению специалистов, также могут оказаться под реальной угрозой нашествия саранчи.

Утки и воробьи — добровольные помощники в борьбе с вредными насекомыми

Но значит ли это, что уже сегодня или завтра следует опрыскивать огороды и сады «химией», попрощавшись с выращенным урожаем?

Нет! Специалисты советуют сначала собирать насекомых, если их не слишком много, вручную и уничтожать. После этого следует провести обработку почвы специальными средствами, которые помогут уничтожить личинки саранчи.

Также можно натянуть сетки над грядками или использовать специальные защитные укрытия. Хотя это эффективно на ранних этапах роста растений, когда они наиболее уязвимы к нападениям насекомых.

Поможет и создание специальных зон-ловушек с приманками на основе ферментов, пишет «Агромаркет». Такие ловушки привлекают насекомых, которые потом попадают в капканы, где их легко уничтожить (как это делается, можно найти в интернете).

Использование биопрепаратов на основе бактерий или грибков, поражающих саранчу, также может стать эффективным методом защиты. Такие средства безопасны для растений и окружающей среды, но смертельно опасны для саранчи.

Самым популярным у огородников остаются народные методы борьбы с вредителями. В частности, разбрызгивание острых перечных спреев, настоек на основе чеснока или лука. Регулярное опрыскивание растений этими средствами создает защитный барьер, который мешает саранче поедать листья и стебли.

Еще один популярный метод — посыпание земли вокруг растений древесной золой или известью. Эти вещества не только отпугивают саранчу, но и обогащают почву полезными элементами, что способствует лучшему росту и развитию растений.

Когда саранча уже оккупировала участок, придется использовать химические препараты. В Государственном реестре пестицидов и агрохимикатов Украины среди средств защиты растений против саранчи указаны «Энжио», «Залп», «Карате Зеон», «Хлорпиривит-Агро», «Фьюри», «Актеллик», «Амплиго», «Прованто Профи». Одним из самых эффективных специалисты называют «Актеллик».

Перед опрыскиванием растений следует учитывать сроки от обработки до сбора урожая.

Как отмечают энтомологи, использование химических пестицидов оправданно только в тех случаях, когда другие методы не дают требуемого результата. При этом обработку следует проводить рано утром или поздно вечером, когда активность полезных насекомых, тех же пчел, а также птиц и мелких животных, минимальна. Это поможет сохранить баланс в экосистеме сада и предотвратить гибель полезных насекомых.

Специалист Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Юрий Думанский отмечает: «Не стоит обрабатывать урожай наперед. Обработку следует проводить только тогда, когда саранча уже прилетит». И добавляет: «Пока насекомые не угрожают посевам на Днепропетровщине. У саранчи есть еще несколько недель жизни, потом она отомрет».

Борьба с саранчой на огороде требует комплексного подхода: комбинации народных средств, биологических методов и при необходимости — химикатов.

Борьба с саранчой на огороде требует комплексного подхода

Биолог Роман Новицкий отмечает: «Ситуация естественная и временная. Экосистема стабилизируется сама. Так что паниковать не стоит. Природные механизмы саморегуляции должны сработать уже в ближайшие недели».

А Вадим Чайковский рассказал, что в Запорожской области утки и гуси массово поедают саранчу и, по словам местных, не хотят есть ничего другого. Такие биологические методы контроля, как использование природных врагов, уже помогли Пакистану справиться с нашествием саранчи.

Хорошие помощники в этом деле также воробьи, ящерицы, лягушки.

Воробьи – отличные помощники в уничтожении саранчи

Согласно выводам американских ученых многолетней давности, лучше всего работают не инсектициды (вещества, которые убивают всех насекомых, уничтожают всю кормовую базу для птиц и делают урожаи непригодными для потребления человеком), а профилактические посевы проса, напоминает телеведущая и блогер Наталья Подлесная. Саранча их обходит, поскольку не выносит запаха проса. Лучше высаживать эту зерновую культуру по периметру поля или огорода.

Специалисты советуют также своевременно мульчировать и обрабатывать почву, что мешает размножению вредителей, и проводить регулярный севооборот.

Как украинцы превратили проблему в бизнес

Пока украинские аграрии обеспокоены нашествием саранчи в южных регионах страны, некоторые предприимчивые люди быстро превратили проблему в бизнес.

В частности, в Запорожье, по сообщению «Суспільного», насекомых-вредителей стали продавать на популярных платформах объявлений. Предлагают на корм для домашних птиц (соколов, сов, сорок, ворон и т. п. ) и рептилий, а также как наживку для рыбалки и пищевой продукт для рестораторов.

Саранчу можно приобрести как живую, так и сушеную или даже замороженную. Цена колеблется от 9 до 15 гривен за штуку, но заказчикам крупной партии предлагают скидки. Форма доставки — либо самовывоз, либо пересылка по почте.

В Киеве, куда саранча еще не добралась, ее цена выше. Одна штука в интернет-магазине стоит 20 гривен. При этом продавцы даже гарантируют обмен и возврат товара в течение 14 дней.

Говорят, это хорошая альтернатива червям, к тому же саранча более питательна, чем сверчки. А если ее поместить в большой контейнер, насыпать на дно сухого песка или кокосового субстрата, положить внутрь сухие ветки и небольшие палочки, чтобы саранче было где сидеть, подкармливать ее листьями зеленого салата или листьями любых злаковых, то насекомые проживут до восьми месяцев.

А в TikTok украинцы уже делятся рецептами из саранчи. Чаще всего насекомое предлагают засушить, перемолоть и использовать в качестве белковой добавки.

По данным пищевых экспертов, в 100 г сушеной саранчи содержится 60−70 г белка, 6−15 г жиров, 2−5 г углеводов. А еще — минералы и витамины. Калорийность — 350−400 ккал. Это делает насекомых-вредителей конкурентом мяса или сои. И, по мнению энтомолога Вероники Махиной из Днепра, саранча более полезна для здоровья, чем выращенные на фермах животные, которых «нашпиговывают» всевозможными антибиотиками.

Интернет запестрел также рецептами приготовления саранчи, которая, кстати, является традиционной для кухонь многих стран Азии и Африки.

В частности, обжаренных в большом количестве растительного масла с добавлением специй этих насекомых продают как снеки на улицах Таиланда, Камбоджи и Уганды.

В Китае и некоторых кухнях Юго-Восточной Азии саранчу подают зажаренной в кляре к овощам и морепродуктам.

Вьетнамцы и камбоджийцы любят есть жареную или запеченную саранчу с рисом, лапшой или в супе.

Израильтяне же наслаждаются кошерным паштетом, сделанным из саранчи.

Да и в некоторых странах Европы мигрирующая саранча официально одобрена как пища в форме порошка, пасты или целых насекомых. Это регулирует Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA).

«Будем жарить их к пиву», — шутят украинцы в социальных сетях.

Но если насобирать саранчу на поле, обработанном пестицидами, тогда будет не до шуток. Следует отказаться от кулинарных экспериментов тем, у кого есть аллергия на морепродукты или пыльцу, потому что саранча может вызывать такую же реакцию.

А тем, кто все же отважится отведать блюдо из саранчи, перед употреблением следует обязательно промыть насекомых несколько раз и подвергнуть их термической обработке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что тучи саранчи атакуют юг Украины, где под угрозой оказались урожай, экосистема и безопасность жителей.

Фото из открытых источников

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