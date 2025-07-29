Дроны-перехватчики не панацея от БПЛА: эксперт рассказал, в чем минус такой стратегии

По словам президента Украины Владимира Зеленского, началось промышленное производство отечественных дронов-перехватчиков для выполнения задач противовоздушной обороны. Однако на деле их эффективность может оказаться гораздо ниже ожидаемой, так как, кроме самих дронов, для нужд ПВО нужны и другие средства. Об этом сообщает офицер ВСУ, радиоинженер, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации «Matrix-UAV» Юрий Касьянов.

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По его словам, для уверенного поражения дронов мало самих перехватчиков, необходимы и другие средства.

Эксперт отмечает, что дронам-перехватчикам нужны операторы, нужны РЛС для наведения (для каждого оператора), ночные перехваты «Шахедов» дронами не так результативны, как дневные перехваты беспилотников-разведчиков, скорость «Шахедов» выше скорости многих других разведывательных БПЛА. И когда противник начнет массово устанавливать на «Шахеды» автоматические станции РЭБ, а сами «Шахеды» оснащать реактивными двигателями (а они уже есть), эффективность недорогих дронов-перехватчиков будет сведена к нулю.

«Тысяча дронов-перехватчиков в сутки (заявленный Владимиром Зеленским объем производства. — Авт.) — это как минимум 300 хорошо подготовленных операторов. Где их взять?.. С учетом необходимости давать отдых операторам, их должно быть в два раза больше — 600 операторов. Где их взять?.. Закупить в Китае как комплектующие для перехватчиков не получится. Для 300 операторов требуется 300 РЛС обнаружения „Шахедов“ и наведение на них дронов. Где взять 300 дополнительных РЛС, когда на все наши силовые структуры их сейчас столько нет?.. Я уже не говорю об автомобилях для экипажей дронов-перехватчиков, о самих этих экипажах, ведь каждому оператору нужны люди для подготовки дронов и боевых частей, для работы с РЛС, водители, техники…» — говорит Юрий Касьянов о том, что необходимо для действительно эффективной работы дронов в качестве средств ПВО.

По словам эксперта, без всего этого вероятность уничтожения «Шахеда» в ночное время суток примерно 10%, то есть на гарантированное уничтожение понадобятся 10 перехватчиков, что при цене 1 зенитного дрона в 4000 долларов даст цену сбития «иранца» в 40 тысяч долларов. А это дороже цены самого иранского БПЛА.

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Как результат, эксперт прогнозирует, что при уже заключенных контрактах на 3 млрд грн по покупке дронов-перехватчиков все может закончиться только прибылью производителей в 750 млн грн, но защитить небо от «Шахедов» не удастся.

Также специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведке Сергей «Флеш» Бескрестнов отметил, что «Шахеды» начали маневрировать в полете, уклоняясь от украинских дронов-перехватчиков.

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