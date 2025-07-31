Мы склонны думать о путине как о человеке, который нарушает закон, — и это абсолютная правда. Но для него так же важно иметь возможность ссылаться на закон, как и нарушать его. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги россия — Евразия Александр Баунов, сообщает The New York Times.

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«Бесконечное расширение правового порядка на службу властям одного человека в конечном счете требует высшего оправдания. Действительно, вся политическая карьера путина была поиском источника легитимности, глубже самого закона, личной одержимостью доказыванием своей власти. Это, как и завоевание, является тем, что движет его войной против Украины. Цель состоит в том, чтобы превратить военную победу в билет россии в клуб великих держав мира. Но это остается невозможным без признания Запада. Кажется, что путин не может этого получить», — говорит Баунов.

Легитимность, добавляет Баунов, вечная проблема для диктаторов. Какими бы сильными они ни казались, они всегда страдают от ее дефицита.

«В конце концов, их власть не результат народных предпочтений. Это объясняет склонность автократов к сфальсифицированным референдумам и выборам: референдум был путем, которым путин продлил свой срок полномочий в 2020 году, а проводимые каждые шесть лет выборы используются для того, чтобы обеспечить видимость народного согласия на его правление. Однако диктатор может получить только определенную поддержку от согласования решений».

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Даже после аннексии Крыма и начала АТО на востоке Украины кремль продолжал переговоры — в частности, Минские соглашения — с целью покончить с дипломатической изоляцией и вернуть себе место за столом переговоров крупных государств. Эти усилия потерпели неудачу, и путин решил повысить ставки.

«Несмотря на бескомпромиссные заявления, кремль уже отступил от некоторых своих крайних позиций. В марте путин выдвинул такие идеи как опека ООН над Украиной или выборы в качестве предпосылки для начала любых переговоров. москва больше не настаивает на том, что прямые переговоры с Украиной бессмысленны и что любое реальное соглашение изначально должно быть достигнуто с Западом. Требование о голосовании в украинском парламенте относительно отмены запрета на переговоры с россией также тихо исчезло. москва не отказалась от своих основных требований. Это потому, что за последние три года россия, несмотря на нежелание кремля полностью мобилизовать всю страну, превратилась в страну, оказавшуюся в состоянии войны. Чем дольше и масштабнее военные усилия, тем более убедительным должен быть результат», — отмечает аналитик.

кремль рассматривает переговоры как площадку, где он может заявить о победе, до сих пор ускользавшей от него на поле боя. Это помогает объяснить, казалось бы, абсурдное требование к Украине вывести войска с территорий, которые россия даже не контролирует.

«Для путина победа — это не просто захват территории, а диктовка условий, перекройка границ и признание новой реальности. Именно так он может обеспечить себе легитимность, к которой он стремится. Неудивительно, что эту позицию сложно понять. путин оказался перед дилеммой: захватить как можно больше и легитимизировать хотя бы часть захваченного. Как и Сталин, после подобных сомнений он, вероятно, сделает тот же выбор — будет полагаться только на силу, а не на Запад, чтобы обеспечить свои достижения. Это может оказаться своеобразной победой. Но это не то, чего он хочет», — объясняет Баунов.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что путин и фсб на фоне войны начали репрессии против российской элиты.

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