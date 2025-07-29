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Украина

До него дошло, что рф понимает только язык силы: эксперт объяснил, почему Трамп дал путину меньше времени

13:22 29 июля 2025
Трамп

На днях Дональд Трамп назвал новый дедлайн для путина относительно прекращения войны против Украины.

«Я собираюсь установить новый дедлайн на 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причины ждать», — заявил американский президент и добавил, что говорил ранее о 50 днях, потому что хотел быть «щедрым».

Политолог Игорь Рейтерович убежден, что на решение Трампа в этой ситуации повлияло в том числе заключение торгового соглашения с Европейским союзом.

«Он решил одну очень важную проблему. Для него в этом контексте российско-украинская война была даже определенным инструментом давления на Европу. Но проблема решена, и Европа будет покупать намного больше у США, так что у него более развязаны руки в отношении россии. Он может действовать по-другому», — сказал эксперт.

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По мнению политолога, у Дональда Трампа уже сформировалось определенное мнение о том, что и как делает рф, и что она не собирается садиться за стол переговоров.

«До него дошло, что рф понимает только язык силы. И сейчас есть время, чтобы эту силу проявить. Но у США осталась еще одна проблема — с Китаем. Поскольку Китай покупает много чего у россии, — это будет ударом и по Китаю, ему придется сейчас быстрее думать, как с Трампом договариваться. А россия может впасть в истерику», — отметил Игорь Рейтерович.

Ранее сообщалось, что президент Турции сделал громкое заявление о мирных переговорах между Украиной и рф о том, что в ближайшее время кровавой войне будет положен конец.

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