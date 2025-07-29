До него дошло, что рф понимает только язык силы: эксперт объяснил, почему Трамп дал путину меньше времени

На днях Дональд Трамп назвал новый дедлайн для путина относительно прекращения войны против Украины.

«Я собираюсь установить новый дедлайн на 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причины ждать», — заявил американский президент и добавил, что говорил ранее о 50 днях, потому что хотел быть «щедрым».

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Политолог Игорь Рейтерович убежден, что на решение Трампа в этой ситуации повлияло в том числе заключение торгового соглашения с Европейским союзом.

«Он решил одну очень важную проблему. Для него в этом контексте российско-украинская война была даже определенным инструментом давления на Европу. Но проблема решена, и Европа будет покупать намного больше у США, так что у него более развязаны руки в отношении россии. Он может действовать по-другому», — сказал эксперт.

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По мнению политолога, у Дональда Трампа уже сформировалось определенное мнение о том, что и как делает рф, и что она не собирается садиться за стол переговоров.

«До него дошло, что рф понимает только язык силы. И сейчас есть время, чтобы эту силу проявить. Но у США осталась еще одна проблема — с Китаем. Поскольку Китай покупает много чего у россии, — это будет ударом и по Китаю, ему придется сейчас быстрее думать, как с Трампом договариваться. А россия может впасть в истерику», — отметил Игорь Рейтерович.

Ранее сообщалось, что президент Турции сделал громкое заявление о мирных переговорах между Украиной и рф о том, что в ближайшее время кровавой войне будет положен конец.

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