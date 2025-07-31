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Рада вернула полномочия НАБУ и САП
В четверг, 31 июля, Верховная Рада Украины поддержала президентский проект закона о возвращении полномочий антикоррупционным органам, отобраным у НАБУ и САП после того, как глава государства подписал соответствующий закон, принятый парламентом 22 июля.
За документ, которым этим институтам возвращается независимость, и которым предполагается периодическая проверка сотрудников на полиграфе, проголосовал 331 народный депутат.
По словам нардепа Ярослава Железняка, спикер парламента Руслан Стефанчук уже этот документ подписал. Теперь он должен быть предоставлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Голоса по фракциям разделились следующим образом:
Напомним, что возвращение полномочий НАБУ и САП стало возможным на фоне массовых уличных протестов — первых со времени начала широкомасштабного вторжения россиян. Также это решение вызвало беспокойство у европейских коллег. Оно могло подвергнуть сомнению евроинтеграционные устремления Украины, ведь одно из условий — существование независимых антикоррупционных органов.
Фото со страницы НАБУ в соцсетях79
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В Германии требуют прекратить выплаты украинцам, годным к военной службе: что ответили в посольстве Украины