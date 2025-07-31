41.37 / 41.91 47.57 / 48.28
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рада вернула полномочия НАБУ и САП

13:49 31 июля 2025
Парламент поддержал президентский проект закона о НАБУ и САП. Фото НАБУ

В четверг, 31 июля, Верховная Рада Украины поддержала президентский проект закона о возвращении полномочий антикоррупционным органам, отобраным у НАБУ и САП после того, как глава государства подписал соответствующий закон, принятый парламентом 22 июля.

За документ, которым этим институтам возвращается независимость, и которым предполагается периодическая проверка сотрудников на полиграфе, проголосовал 331 народный депутат.

Фото со страницы Ярослава Железняка

По словам нардепа Ярослава Железняка, спикер парламента Руслан Стефанчук уже этот документ подписал. Теперь он должен быть предоставлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

РЕКЛАМА

Голоса по фракциям разделились следующим образом:

Фото со страницы Ярослава Железняка

Напомним, что возвращение полномочий НАБУ и САП стало возможным на фоне массовых уличных протестов — первых со времени начала широкомасштабного вторжения россиян. Также это решение вызвало беспокойство у европейских коллег. Оно могло подвергнуть сомнению евроинтеграционные устремления Украины, ведь одно из условий — существование независимых антикоррупционных органов.

РЕКЛАМА

Фото со страницы НАБУ в соцсетях

79

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Выплаты беженцам-мужчинам в ФРГ

В Германии требуют прекратить выплаты украинцам, годным к военной службе: что ответили в посольстве Украины

Российский БпЛА «Италмас»

Новый российский дрон-газонокосилка кошмарит Сумы: эксперт назвал способ борьбы с ним

Россия использовала реактивные дроны Shahed-238 для атаки на Киев - Фото ГСЧС

Киев атаковали новым оружием: что о нем известно, насколько опасно и есть ли средство борьбы?

Анна Саливанчук

Не сломить ничем: популярная актриса поразила своим поступком

Следующий материал
Новости партнеров