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Это смелость: Злата Огневич выпустила скандальный клип
Популярная певица Злата Огневич, шокировавшая сеть своим видео, выпустила скандальный клип.
Часть видео на песню «Вільна» уже вызвала возмущение среди поклонников из-за слишком откровенных сцен. Злата на своей странице в социальной сети отреагировала на хейт и посоветовала дождаться премьеры.
По словам певицы, песня «Вільна» отвечает на вопрос, который чаще всего ей задают: есть ли у Златы любимый.
«Это не просто музыка, — написала Злата. — Это эмоциональная трансформация женщины, которая прошла путь от сомнений до принятия себя. Это искренняя история о внутренней свободе, любви и смелости быть открытой».
Режиссером видео стала Лера Мазур. В видео использованы реальные кадры из домашнего архива, где певица впервые публично показывает своего возлюбленного. По словам Златы, «это не постановка, не выдуманная история — это дневник настоящих чувств, снятый без грима, сценария и актеров.» Кстати, кадров, вызвавших возмущение в сети, в клипе нет.
Напомним, последние публичные отношения были у Огневича после участия в проекте «Холостячка» с Андреем Задворным. Пара вскоре после окончания реалити распалась.
Поклонники под видео поблагодарили певицу за откровенность.
«Злата, Вы невероятна, — написали в ответ. — У Вас обязательно все будет хорошо».
«Действительно, любовь может причинить много боли, — добавили в сети. — Но все мы люди и нам хочется настоящей любви».
«Златочка, правильно, нужно любить и ценить себя», — отреагировали под видео.
Напомним, что сейчас продолжаются съемки четырнадцатого сезона «Холостяка».
Фото — скриншот226
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«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк