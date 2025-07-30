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Шоу-бизнес

Это смелость: Злата Огневич выпустила скандальный клип

15:12 30 июля 2025
Злата Огневич выпустила клип на песню &quot;Вільна&quot;. Фото - скриншот

Популярная певица Злата Огневич, шокировавшая сеть своим видео, выпустила скандальный клип.

Часть видео на песню «Вільна» уже вызвала возмущение среди поклонников из-за слишком откровенных сцен. Злата на своей странице в социальной сети отреагировала на хейт и посоветовала дождаться премьеры.

По словам певицы, песня «Вільна» отвечает на вопрос, который чаще всего ей задают: есть ли у Златы любимый.

«Это не просто музыка, — написала Злата. — Это эмоциональная трансформация женщины, которая прошла путь от сомнений до принятия себя. Это искренняя история о внутренней свободе, любви и смелости быть открытой».

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Режиссером видео стала Лера Мазур. В видео использованы реальные кадры из домашнего архива, где певица впервые публично показывает своего возлюбленного. По словам Златы, «это не постановка, не выдуманная история — это дневник настоящих чувств, снятый без грима, сценария и актеров.» Кстати, кадров, вызвавших возмущение в сети, в клипе нет.

Напомним, последние публичные отношения были у Огневича после участия в проекте «Холостячка» с Андреем Задворным. Пара вскоре после окончания реалити распалась.

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Поклонники под видео поблагодарили певицу за откровенность.

«Злата, Вы невероятна, — написали в ответ. — У Вас обязательно все будет хорошо».

«Действительно, любовь может причинить много боли, — добавили в сети. — Но все мы люди и нам хочется настоящей любви».

«Златочка, правильно, нужно любить и ценить себя», — отреагировали под видео.

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Напомним, что сейчас продолжаются съемки четырнадцатого сезона «Холостяка».

Фото — скриншот

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