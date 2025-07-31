Тельцам — «Дьявол» и проверка на силу воли, Девам — «Влюбленные» и важный выбор: Таро-прогноз на 1 августа

В августе представители каждого знака зодиака смогут привлекать успех и удачу с помощью своего цвета и счастливых цифр. А как облегчить себе жизнь завтра, посоветовали карты Таро в специальном прогнозе, опубликованном slovofraza.com.

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Расклад на Таро указывает, что в этот день важно не просто реагировать на события, но и внимательно наблюдать за знаками судьбы.

Козерог — Суд

Сегодня важное время для самооценки и завершения старых циклов. Ваши действия будут иметь долгосрочные последствия, поэтому действуйте осознанно. Это хороший момент для прощения, освобождения от обид и возвращения к своим целям. Прислушивайтесь к интуиции.

Водолей — Отшельник

День подходит для уединения и размышлений. Отдалитесь от суеты и сосредоточьтесь на самопознании. Это хорошее время для планирования будущего и духовных практик. Не бойтесь одиночества — оно принесет ответы.

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Рыбы — Колесница

Сегодня вас ждет успех, если возьмете ситуацию под контроль. Не позволяйте эмоциям сбивать с пути. Хорошее время для активных действий, поездок и деловых решений. Ваша решимость откроет новые возможности.

Овен — Колесо Фортуны

Ожидайте важный поворот событий. Возможны удачные или неожиданные изменения. Будьте открыты для перемен и не упустите момент. Старые подходы могут больше не работать, так что двигайтесь вперед.

Телец — Дьявол

Сегодня будьте внимательны к искушениям и манипуляциям. Это день для проверки вашей силы воли. Избегайте токсичных людей и ситуаций, в которых чувствуете давление. Помните: ваши границы — это ваша свобода.

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Близнецы — Умеренность

День подходит для восстановления гармонии и душевного равновесия. Не спешите и не перегружайте себя. Это время для размышлений, легкого общения и восстановления утраченных связей.

Рак — Луна

День полон неопределенности, не торопитесь с выводами. Прислушивайтесь к интуиции и снам, они могут раскрыть важные моменты. Ваши внутренние сомнения могут всплыть — это шанс с ними разобраться.

Лев — Император

Сегодня требуются решительность и ответственность. Держитесь долгосрочных целей и не поддавайтесь эмоциям. Также обратите внимание на отношения с мужчинами — отцами, начальниками, партнерами — они могут сыграть ключевую роль.

Дева — Влюбленные

День для принятия важного решения. Вам предстоит выбрать между разумом и чувствами, поэтому будьте честны с собой. Возможно, будут яркие эмоциональные события или неожиданные признания.

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Весы — Сила

Сегодня вы способны справиться с любыми трудностями мягко и уверенно. Это хороший день для работы над собой: спорт, медитация и восстановление внутренней силы помогут вам быть еще сильнее.

Скорпион — Повешенный

Не спешите действовать, сегодня важен внутренний анализ. Возможно, вы застряли в какой-то теме и должны пересмотреть свои подходы. Пауза даст вам шанс увидеть новые перспективы.

Стрелец — Солнце

День наполнен радостью и вдохновением. Все, к чему вы прикоснетесь, даст плоды. Отличное время для отдыха, общения с близкими и творческих достижений. Ожидайте приятных сюрпризов и признаний.

Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа.

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