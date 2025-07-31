- 00:03 «Александрия» вдевятером разбита в Белграде: видеообзор отборочного матча Лиги конференций
- 31.07 22:58 «Шахтер» добил «Бешикташ» и вышел на клуб своего экс-футболиста: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
- 31.07 22:29 Как не разориться в ресторане: эти нюансы знает далеко не каждый
- 31.07 22:01 Картофельные лепешки из вчерашнего пюре: раз-два — и готово!
- 31.07 21:32 Он был жестоко честен: автобиография Оззи Осборна раскроет неизвестные подробности его личной жизни
- 31.07 21:09 Тельцам — «Дьявол» и проверка на силу воли, Девам — «Влюбленные» и важный выбор: Таро-прогноз на 1 августа
- 31.07 21:03 Идеально сваренные яйца: есть хитрости, которые вы должны знать
- 31.07 20:59 «Полесье» прислушалось к Усику и выбило «Санта-Колому» из еврокубков: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 31.07 20:44 «Вторая половинка» и финансовые потери: гороскоп на август для всех знаков зодиака
- 31.07 20:34 Почти год считался пропавшим без вести: в Донецкой области погиб защитник с Закарпатья
- 31.07 20:15 Дело о покушении на Макарова: полиция пришла к неожиданным выводам
- 31.07 20:06 Маринованные огурцы, вяленые на солнце: такого вы еще не пробовали
Тельцам — «Дьявол» и проверка на силу воли, Девам — «Влюбленные» и важный выбор: Таро-прогноз на 1 августа
В августе представители каждого знака зодиака смогут привлекать успех и удачу с помощью своего цвета и счастливых цифр. А как облегчить себе жизнь завтра, посоветовали карты Таро в специальном прогнозе, опубликованном slovofraza.com.
Расклад на Таро указывает, что в этот день важно не просто реагировать на события, но и внимательно наблюдать за знаками судьбы.
Козерог — Суд
Сегодня важное время для самооценки и завершения старых циклов. Ваши действия будут иметь долгосрочные последствия, поэтому действуйте осознанно. Это хороший момент для прощения, освобождения от обид и возвращения к своим целям. Прислушивайтесь к интуиции.
Водолей — Отшельник
День подходит для уединения и размышлений. Отдалитесь от суеты и сосредоточьтесь на самопознании. Это хорошее время для планирования будущего и духовных практик. Не бойтесь одиночества — оно принесет ответы.
Рыбы — Колесница
Сегодня вас ждет успех, если возьмете ситуацию под контроль. Не позволяйте эмоциям сбивать с пути. Хорошее время для активных действий, поездок и деловых решений. Ваша решимость откроет новые возможности.
Овен — Колесо Фортуны
Ожидайте важный поворот событий. Возможны удачные или неожиданные изменения. Будьте открыты для перемен и не упустите момент. Старые подходы могут больше не работать, так что двигайтесь вперед.
Телец — Дьявол
Сегодня будьте внимательны к искушениям и манипуляциям. Это день для проверки вашей силы воли. Избегайте токсичных людей и ситуаций, в которых чувствуете давление. Помните: ваши границы — это ваша свобода.
Близнецы — Умеренность
День подходит для восстановления гармонии и душевного равновесия. Не спешите и не перегружайте себя. Это время для размышлений, легкого общения и восстановления утраченных связей.
Рак — Луна
День полон неопределенности, не торопитесь с выводами. Прислушивайтесь к интуиции и снам, они могут раскрыть важные моменты. Ваши внутренние сомнения могут всплыть — это шанс с ними разобраться.
Лев — Император
Сегодня требуются решительность и ответственность. Держитесь долгосрочных целей и не поддавайтесь эмоциям. Также обратите внимание на отношения с мужчинами — отцами, начальниками, партнерами — они могут сыграть ключевую роль.
Дева — Влюбленные
День для принятия важного решения. Вам предстоит выбрать между разумом и чувствами, поэтому будьте честны с собой. Возможно, будут яркие эмоциональные события или неожиданные признания.
Весы — Сила
Сегодня вы способны справиться с любыми трудностями мягко и уверенно. Это хороший день для работы над собой: спорт, медитация и восстановление внутренней силы помогут вам быть еще сильнее.
Скорпион — Повешенный
Не спешите действовать, сегодня важен внутренний анализ. Возможно, вы застряли в какой-то теме и должны пересмотреть свои подходы. Пауза даст вам шанс увидеть новые перспективы.
Стрелец — Солнце
День наполнен радостью и вдохновением. Все, к чему вы прикоснетесь, даст плоды. Отличное время для отдыха, общения с близкими и творческих достижений. Ожидайте приятных сюрпризов и признаний.
Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа.271
Читайте нас в Facebook
Тельцам — «Дьявол» и проверка на силу воли, Девам — «Влюбленные» и важный выбор: Таро-прогноз на 1 августа
Скорпионам стоит слушать свое сердце, Рыбам — быть честными с собой, а Ракам — избавиться от лишнего: что советуют звезды знакам Зодиака 31 июля