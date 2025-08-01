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Ракам пойдет на пользу одиночество, а Весам и Водолеям нужно избегать конфликтов: гороскоп на 1 августа
Астрологи, ранее рассказавшие, как переход Урана в Близнецы повлияет на судьбу знаков зодиака, поведали, каким будет день 1 августа. В этот день активизируются силы зла: чтобы не стать их жертвой нужно соблюдать осторожность, пишет slovofraza.com.
Козерог
Несмотря на середину рабочей недели, важно найти время для домашних дел. В последнее время вы сосредоточены на карьере, а о доме забыли. Он может не оценить ваше пренебрежение.
Водолей
Любая ссора, произошедшая в этот день, может иметь серьезные последствия. Если не хотите потерять близкого человека из-за пустяка, избегайте конфликтов.
Рыбы
Не стоит винить себя за решения, которые вам кажутся ошибочными. В конце концов, серьезных последствий не предвидится, а каждый имеет право на ошибку.
Овен
Утреннее напряжение легко развеять любимыми занятиями, такими как чтение хороших книг, просмотр фильмов или просто время наедине с собой. Это поможет восстановить баланс и спокойствие.
Телец
Провокации со стороны других людей будут направлены на то, чтобы вы потеряли свою энергию. Не стоит реагировать эмоционально на токсичное поведение, сохраняйте внутренний баланс.
Близнецы
Если вас беспокоит повышенная тревожность, постарайтесь настроиться на позитив. Это поможет вам сохранить душевное равновесие и избежать беспокойства на протяжении дня.
Рак
Для выполнения как рабочих, так и домашних задач лучше действовать в одиночестве. Это обеспечит вам необходимую концентрацию и поможет избежать вмешательства посторонних.
Лев
Сегодня лучше заниматься умственной деятельностью, а не физическим трудом. Это позволит вам успешно завершить дела, которые раньше казались невыполнимыми.
Дева
Если ваше настроение испортили сны, не принимайте их близко к сердцу. Это просто сон, и, как говорится в анекдоте, «сон — это всего лишь сон».
Весы
Будьте осторожны и избегайте конфликтов, независимо от того, к какой сфере жизни они относятся. Даже с вашими дипломатическими способностями, вам будет сложно выйти из них без потерь.
Скорпион
Отличный способ избежать негатива — погрузиться в работу. Так вы не будете тратить время на раздумья и сможете с легкостью справиться с задачами.
Стрелец
Не стоит обсуждать личные темы с малознакомыми людьми. Доверяя им свои секреты, вы рискуете столкнуться с неприятными последствиями в будущем.
Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа.3453
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Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа
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Ракам пойдет на пользу одиночество, а Весам и Водолеям нужно избегать конфликтов: гороскоп на 1 августа