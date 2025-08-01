«Александрия» вдевятером разбита в Белграде: видеообзор отборочного матча Лиги конференций

В четверг, 31 июля, вице-чемпион Украины «Александрия», проигравшая «Партизану» номинально домашнюю встречу в Катовице (0:2), провела в Белграде ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций против серебряного призера чемпионата Сербии.

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Лига конференций. 2-й раунд квалификации. Ответный матч

«Партизан» (Сербия) — «Александрия» (Украина) -- 4:0

«Александрия»: Шевченко, Ндика, Беиратш, Кампуш, Скорко, Шостак (Ухань, 74), Цара (Жота, 56), Мишнев (Смирный, 56), Казак, Безерра, Амарал (Кулаков, 46).

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Голы: Милошевич (13, 23. 45), Вукотич (63).

На 11-й минуте удален Беиратш, на 58-й — Ндика (оба — «Александрия»), а на 60-й — Стойкович («Партизан»).



По большому счету, терять парням Кирилла Нестеренко в Белграде было нечего. Понятное дело, что отыграть «польские» 0:2 (а ведь в первой встрече александрийцы нанесли по воротам «Партизана» целых 22 удара) будет сложно. Но попытаться стоило, тем более, что у сербов очень молодой состав команды и мог дрогнуть.

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И александрийцы попытались. Шикарный шанс повести в счете в дебюте упустил Безерра. А дальше все надежды «Александрии», игрокам которой запретили выйти на поле с флагом Украины, на 11-й минуте перечеркнул армянский рефери Налбандян, показавший очень даже сомнительную красную карточку защитнику гостей Беиратшу. «Партизан», кстати, оштрафованный УЕФА, сразу забил мяч со штрафного, затем — еще один, затем — еще (хет-трик Милошевича), и команде Нестеренко впору было сушить весла…

К сожалению, «Александрия» увеличила свою безвыигрышную еврокубковую серию до 10 матчей (четыре ничьи, шесть поражений) и вылетела из еврокубков. Последний раз команда побеждала в августе 2017-го румынскую «Астру» (1:0) в квалификации Лиги Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» в квалификации Лиги Европы победил на своем поле «Бешикташ».

Фото starsport. rs



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